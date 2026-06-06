Анна Саліванчук на випускному 10-річного сина публічно дорікнула колишньому чоловіку-нардепу

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Українська акторка Анна Саліванчук порушила болісну тему спілкування свого колишнього чоловіка — нардепа Олександра Божкова — з їхніми двома дітьми.

Зірка в Instagram поділилася емоціями після важливої події в житті старшого сина Гліба та публічно дорікнула ексобранцю за його відсутність. Так, артистка показала кадри зі шкільного свята, де її син прощався з початковою школою. Хлопець разом з однокласниками виконав зворушливий перший вальс, а поруч у цей момент були найрідніші — мама, бабуся та молодший брат.

Втім, за словами Саліванчук, батько хлопчика на свято не прийшов. Акторка зізналася, що найбільше її засмучує навіть не фізична відсутність колишнього чоловіка, а те, що діти практично не мають із ним контакту.

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«Перший вальс — це так зворушливо», — коротко підписала знаменитість.

Випуск сина Гліба Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук з родиною / © instagram.com/salivanchuk.anna

Згодом Анна відвертіше висловилася про ситуацію в родині. Вона зазначила, що її сини чудово знають мамині мрії, переживання та плани, адже вона проводить із ними весь свій час. Натомість про батька діти знають дедалі менше. Зокрема, і через те, що він ігнорує важливі події у житті нащадків.

«Шкода, що мій син не знає мрію свого тата, бо тато не спілкується зі своїми дітьми та не приходить на важливі події. Але я щаслива, що мої хлопці знають: мама завжди поруч і заради них готова на все», — дала зрозуміти акторка.

Попри сумні думки, привід для радості все ж був. Саліванчук похвалилася успіхами старшого сина, який завершив четвертий клас із відмінними результатами. Зіркова мама не приховувала гордості за досягнення хлопця та назвала цей день дуже емоційним для неї.

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Анна Саліванчук і її син Гліб / © instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, Анна Саліванчук після розірвання 8-річного шлюбу з екснардепом Олександром Божковим неодноразово викривала його відстороненість від виховання синів. Раніше акторка вже заявляла, що колишній чоловік рідко бере участь у житті дітей, а також критично висловлювалася щодо розміру фінансової допомоги, яку він надає.

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