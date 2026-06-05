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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
437
Час на прочитання
1 хв

Відома українська акторка здивувала гарячою фотосесією на 37-річчя: боді та панчішки

Вікторія Маремуха показала ідеальну фігуру в боді.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Вікторія Маремуха

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Українська акторка та модель Вікторія Маремуха відсвяткувала 37-річчя та вразила шанувальників ефектною фотосесією, продемонструвавши бездоганну форму й упевненість у собі.

З нагоди дня народження знаменитість поділилася серією нових кадрів у своєму фотоблогу. Для знімань Маремуха обрала чорне боді та світло-блакитні панчохи. На світлинах іменинниця позує в інтер’єрі спальні, змінюючи пози на ліжку, кріслі та кушетці. Атмосферу знімання доповнив стильний торшер, який став ледь не головним елементом кожного кадру.

«37! подобається мені з роками виглядати і відчувати себе молодше, але при цьому впевненіше в собі!» — поділилася Маремуха.

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Серія фото швидко привернула увагу прихильників, які засипали модель компліментами та привітаннями. Багато хто відзначив не лише її струнку фігуру, а й життєву позицію, якою вона поділилася у святковому дописі.

«Любити себе і життя все більше з кожним днем!» — саме ця думка стала головним посланням публікації, яку зірка присвятила своєму новому року життя.

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, раніше Вікторія Маремуха зробила пластичну операцію і показала, що змінила в собі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
437
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