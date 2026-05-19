Відома українська акторка зробила пластичну операцію і показала, що змінила в собі

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Українська модель, акторка та блогерка Вікторія Маремуха зробила пластичну операцію.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Артистка зізнається, що тривалий час наважувалась на пластичну операцію, і ось цей момент настав. Вікторія Маремуха вирішила змінити форму свого підборіддя, тож зробила ліпоскульптуру. Хірургічне втручання для акторки було необхідне в косметологічно-етичних цілях. Знаменитість зізнається, що її підборіддя в кадрі має не той вигляд, який би їй хотілося. Тож, пластичний хірург це виправив.

«Я довго наважувалась на цю операцію, роблю її виключно в косметологічно-етичних цілях. Але я все добре обдумала, підготувалась і відчуваю, що готова. Я не тільки жінка, а ще й акторка. Для мене важливо мати гарний вигляд у кадрі. Камера, світло, крупні плани — все підкреслює риси обличчя набагато сильніше, ніж у звичайному житті. Для мене це не про „змінити себе“, а про бажання почуватися впевненіше та вільніше», — говорить знаменитість.

Вікторія Маремуха одразу й відповіла на можливий гейт. Артистка наголосила, що це її тіло, і вона робить з ним все, що хоче. Також вона додала, що форма підборіддя їй дійсно не подобалась, і з віком все ставало б лише гірше. Тож, акторка й ухвалила рішення зробити пластичну операцію.

«Одразу скажу, це моє підборіддя і моя справа. Це мій спадок від бабусі, який я не просила, і з віком він буде тільки погіршуватися. Було прийнято рішення його позбутися, особливо коли він почав вилазити в кадрі та на сцені. У нас ліпоскульптура підборіддя», — наголосила артистка.

Вікторія Маремуха після операції хотіла повернутися додому, проте медики залишили її на ніч в лікарні. Знаменитість говорить, що тепер відновлюється після пластичної операції.

