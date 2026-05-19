Известная украинская актриса сделала пластическую операцию и показала, что изменила в себе

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Реклама

Украинская модель, актриса и блогерша Виктория Маремуха сделала пластическую операцию.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Артистка признается, что долгое время решалась на пластическую операцию, и вот этот момент настал. Виктория Маремуха решила изменить форму своего подбородка, поэтому сделала липоскульптуру. Хирургическое вмешательство для актрисы было необходимо в косметологически-этических целях. Знаменитость признается, что ее подбородок в кадре выглядит не так, как бы ей хотелось. Поэтому, пластический хирург это исправил.

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

«Я долго решалась на эту операцию, делаю ее исключительно в косметологически-этических целях. Но я все хорошо обдумала, подготовилась и чувствую, что готова. Я не только женщина, но и актриса. Для меня важно хорошо выглядеть в кадре. Камера, свет, крупные планы — все подчеркивает черты лица гораздо сильнее, чем в обычной жизни. Для меня это не про „изменить себя“, а про желание чувствовать себя увереннее и свободнее», — говорит знаменитость.

Реклама

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Виктория Маремуха сразу и ответила на возможный хейт. Артистка отметила, что это ее тело, и она делает с ним все, что хочет. Также она добавила, что форма подбородка ей действительно не нравилась, и с возрастом все становилось бы только хуже. Поэтому, актриса и приняла решение сделать пластическую операцию.

«Сразу скажу, это мой подбородок и мое дело. Это мое наследство от бабушки, которое я не просила, и с возрастом оно будет только ухудшаться. Было принято решение от него избавиться, особенно когда он начал вылезать в кадре и на сцене. У нас липоскульптура подбородка», — подчеркнула артистка.

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Виктория Маремуха после операции хотела вернуться домой, однако медики оставили ее на ночь в больнице. Знаменитость говорит, что теперь восстанавливается после пластической операции.

Напомним, недавно шеф-повар Эктор Хименес-Браво сделал пластическую операцию. Знаменитость уже показал эффектный результат на фото до и после.

Реклама

Новости партнеров