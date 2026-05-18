Камалия сообщила о "прилете" по ее семейному бизнесу и показала последствия: "Потеря на 80 млн долларов"

Камалия

Украинская певица Камалия сообщила о вражеском «прилете» по ее семейному бизнесу и показала последствия.

У исполнительницы и ее мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, есть бизнес-центр. Однако в ночь на 14 мая здание оказалось под вражеским обстрелом. Без попаданий не обошлось. Артистка показала, как сейчас выглядит бизнес-центр, где полностью повылетало стекло, а внутри все перевернуто и разбито.

«В ночь с 13 на 14 мая российские оккупанты „поздравили“ нас с Захуром по-своему — ударом по нашему бизнес-центру. По зданию, где ежедневно работали люди. По месту, которое было частью нашей жизни много лет. С 2014 года моя семья очень много потеряла. Много потеряла в Луганске, в Донецкой области, в Одессе. Но вот очередная наша потеря на 80 миллионов долларов, но мы не сдаемся», — говорит артистка.

Семейный бизнес Камалии пострадал в результате обстрела

Камалия призналась, что это немалые убытки. По словам исполнительницы, они с мужем потеряли 80 миллионов долларов. Однако самое главное для певицы то, что никто не пострадал. А тем временем Камалия и ее муж и в дальнейшем будут поддерживать Украину и помогать ВСУ, чтобы ускорить победу над Россией.

«Захур с первых дней полномасштабной войны помогает Украине, украинским защитникам и людям, пострадавшим от войны. Я также всегда была и остаюсь рядом с нашими военными, волонтерами, детьми и семьями, которые нуждаются в поддержке. Но никакие ракеты, взрывы или разрушения не заставят нас молчать, бояться или остановиться», — подытожила артистка.

