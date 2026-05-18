В Украине в этом году не посадили ни одного коррупционера: чем заканчиваются суды

Приговор суда за коррупцию / © ТСН

Реклама

За первые четыре месяца 2026 года украинские суды приняли более 800 решений по коррупционным делам, однако ни один фигурант не получил реального срока заключения. Абсолютное большинство дел завершается денежными штрафами.

Об этом свидетельствует статистика от Opendatabot.

За первые четыре месяца этого года украинские суды приняли 814 решений по делам, связанным с коррупцией. Большинство из них — 91% — касалась нарушений в сфере финансового контроля: проблем с декларациями, ошибок в отчетности или несвоевременного представления документов. В то же время дела о реальном взяточничестве составляли лишь 6% от общего количества.

Реклама

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции объясняют такую статистику тем, что уголовные коррупционные производства случаются реже и рассматриваются судами годами. Зато административные нарушения значительно быстрее доходят до суда, поэтому и составляют основную часть реестра.

Все решения, принятые в 2026 году, предусматривали только штрафы — без заключения или общественных работ. Наименьший штраф составлял 850 грн, а максимальный — 34 тыс. грн.

Среди характерных случаев в этом году — попытка «договориться» с пограничником за 300 евро и предложение полицейским 100 — 200 долл. после ДТП в состоянии опьянения. В обоих эпизодах суды назначили одинаковое наказание — штраф в 34 тыс. грн.

Для сравнения, в прошлом году в отдельных тяжелых делах суды назначали реальные сроки заключения — до 10 лет.

Реклама

Больше всего судебных решений по коррупционным делам в этом году зафиксировано во Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях. В целом количество таких дел сократилось на 27% по сравнению с 2025 годом.

К слову, в марте ВАКС приговорил народного депутата от «Слуги народа» Людмилу Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник к двум годам заключения каждую. Их признали виновными в получении взятки за обещание внести мужчин призывного возраста в систему «Шлях» для выезда за границу. Кроме того, суд на три года запретил Марченко занимать должности в органах власти, а Колесник — работать в организациях, связанных с оформлением разрешений на пересечение границы.

В апреле Апелляционная палата ВАКС подтвердила приговор экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, приговорив его к 6 годам заключения за злоупотребление служебным положением, что нанесло государству ущерб на более чем 2 млрд грн. Судебная волокита длилась почти 9 лет. Сам Насиров своей вины не признал и просил отменить приговор. С учетом зачисленного срока предыдущего заключения (по формуле день за два), экс-чиновнику осталось провести за решеткой почти 5 лет.

Новости партнеров