Ермак вышел на свободу из СИЗО: что сказал

Бывший руководитель Офиса президент Украины Андрей Ермак вышел из СИЗО на свободу под залог. Его подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщил «5 канал».

Журналисты зафиксировали, как Ермак вышел из СИЗО, под которым собрался ряд медийщиков. После этого подозреваемый направился к своему авто, к которому охрана пыталась не пропускать представителей СМИ, и уехал с места.

Экс-руководитель ОП ответил на несколько вопросов журналистов. В частности, сказал, что сидел в платной камере СИЗО, которую оплатил его адвокат.

Также Ермак утверждает, что не знает полного размера внесенного за него залога и не ожидал, что это произойдет так быстро. По словам экс-чиновника, он также не знает, кто именно вносил за него залог, но Ермаку известно, что это сделало «много людей».

Добавим, что после внесения залога экс-глава ОП обязан появляться по вызову детективов, прокуроров и суда, а также не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения. Он должен сообщать о любом изменении места жительства или работы. Кроме того, Ермаку запрещено контактировать с другими фигурантами дела и свидетелями, необходимо сдать загранпаспорта и носить электронный браслет контроля.

Заметим, 15 мая адвокат экс-главы ОП Игорь Фомин информировал, что залог за Ермака, вероятно, уже собрали, однако из-за большого количества плательщиков и немало отдельных платежей процесс оказался технически и бюрократически сложным. Бывший чиновник в то время дальше находился в СИЗО, поскольку банковская система еще проверяла и зачисляла средства на счет суда.

Фомин отмечал, что защита ожидает официального подтверждения о полном зачислении всей суммы, что станет юридическим основанием для освобождения Ермака из изолятора.

Утром 18 мая стало известно, что за экс-руководителя Офиса президента внесли весь залог — более 154 млн грн, хотя ВАКС назначил 140 млн грн, сообщили hromadske и журналист Михаил Ткач. Средства собирали активно — поступило около 200 платежей, включая взносы по одной копейке.

Дело Андрея Ермака — в чем его подозревают

Напомним, на прошлой неделе Ермаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 140 млн грн. НАБУ и САП подозревают его в легализации 460 млн грн, связанных со строительством элитного коттеджного городка под Киевом «Династия», а также в получении откатов от подрядчиков «Энергоатома».

Кроме того, следствие обнародовало переписку, где Ермак якобы советовался по кадровым назначениям с астрологом, что сам подозреваемый отрицает.

По состоянию на 15 мая на спецсчете было собрано 55 млн грн для залога за экс-руководителя ОП, в частности от футболиста Сергея Реброва, директора «Бабьего Яра» Розы Тапановой и адвоката Сергея Свирибы, однако до полного зачисления всей суммы Ермак оставался в СИЗО.

