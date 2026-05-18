Умер бывший первый вице-премьер Степан Кубив

Степан Кубив / © из соцсетей

В понедельник, 18 мая, скончался народный депутат текущего созыва, бывший глава НБУ и эксвицеппремьер Степан Кубив. 19 марта ему исполнилось 64 года.

Информацию об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады 18 мая.

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты и Аппарат ВР выражают соболезнования. Степан Кубив был членом Комитета по экономическому развитию.

Что известно о Степане Кубиве

Кубов входил во фракцию «Европейская солидарность» — он избрался в девятый созыв ВР под номером 12 в партийном списке. До этого был парламентарием в седьмом и восьмом созывах. Ранее первый вице-премьер-министр — министр экономического развития Украины.

На пятом курсе начал работу лаборантом научно-исследовательского сектора, позже лаборант кафедры высшей математики.

С 1988 по 1991 год работал заведующим отделом работы с молодежью, позже секретарем областного координационного совета Научно-технической творческой молодежи, был членом Ученого совета Львовский национальный университет имени Ивана Франко, заместителем председателя координационного совета при Львовском облисполкоме по вопросам научно-технического творчества молодежи. Позже перевелся во Львовский областной штаб студенческих отрядов, заведовал сектором информации.

С 1991 по 1994 год работал во Львовском областном молодежном научно-экономическом объединении «Студенческий Львов», позже заместитель директора по научно-техническому творчеству и новым формам хозяйствования, позже директор.

В 1994 году начал работу в АО «Западно-Украинский Коммерческий банк» специалистом планово-экономического отдела, позже начальник отдела планирования и отчетности Управления координации деятельности филиалов, позже начальник Управления планирования и финансов, заместитель Председателя правления.

С 2000 по 2008 год был председателем ОАО «Кредобанк».

С 2006 по 2010 год был депутатом Львовского областного совета по списку блока «Наша Украина».

С 2008 года — доцент кафедры маркетинга и логистики НУ «Львовская политехника».

С 2010 по 2012 год был членом наблюдательного совета банка «Львов».

В 2010-2012 годах возглавлял Львовский областной центр ОО «Фронт Змін».

В 2010 году был избран депутатом Львовского областного совета по списку «Фронта Змін», был председателем Львовской областной организации партии и председателем ее фракции. В том же году баллотировался в должность Львовского городского головы.

Во время Евромайдана был комендантом занятого протестующими Дома Профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве.

С 2012 по 2014 год был народным депутатом Украины 7 созыва, избранным номером 23 в списке ВО «Батькивщина» как беспартийный, был председателем Львовского избирательного штаба партии.

С февраля по июнь 2014 года возглавлял Национальный Банк Украины и был членом СНБО.

В 2014 году был избран народным депутатом 8-го созыва от партии «Блок Петра Порошенко» (№59 в списке), был членом партии.

В 2015-2016 годах являлся представителем президента в Верховной Раде.

Первый вице-премьер-министр и министр экономического развития и торговли с 14 апреля 2016 по август 2019 года.

В 2019 году был избран народным депутатом IX созыва от партии Европейская Солидарность номером 12 в списке как член партии. Член одноименной фракции. Член Комитета по экономическому развитию.

