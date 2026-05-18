Владимир Путин.

В Москве дерзко продолжают утверждать, мол, не получали от Киева «никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров «. В то же время Россия очень этого стремится и готова возобновить диалог.

Об этом заявил заместитель главы МИД страны-агрессорки Михаил Галузин.

В традиционной манере путинского режима он перечислил требования и ультиматумы Кремля «для результативных переговоров».

Галузин повторил циничный нарратив о том, что президент Украины Владимир Зеленский должен «отдать ВСУ приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса», который представитель МИД страны-агрессорки назвал «российским регионом».

Мол, только после этого «можно перейти к обсуждению конкретных параметров всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира».

«Мирные» заявления России — что известно

Глава МИД России Сергей Лавров озвучили свои условия для окончания войны в Украине и разразился новой угрозой. По его словам, Россия «при всех обстоятельствах будет достигать целей „сво“», или, лживо добавил он, «преимущественно по дипломатическому пути», или «в пределах „сво“.

в свою очередь, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу озвучил другие условия мира для окончания войны. Мол, речь идет об «устранении всех первопричин». По его словам, такова была позиция «фюрера» Владимира Путина, и эта «позиция изменений не претерпела».

