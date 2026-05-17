Конец диктатора близко: Путина могут ликвидировать в результате "дворцового" переворота

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время почти не покидает подземных бункеров из-за усиленной паранойи и страха за собственную жизнь. Эксперты отмечают, что прежний образ «сильного лидера» сменился на полную самоизоляцию в тщательно защищенных подземных комплексах, один из которых расположен под его огромной резиденцией на скале.

Об этом пишет Daily Star.

Российская элита больше не воспринимает президента как сильного лидера. Зато в его действиях видят непредсказуемость, которая из-за развязанной войны в Украине уничтожила экономические достижения страны за последние десятилетия. В то же время аналитики отмечают, что никакие системы безопасности, бункеры или тайные коммуникации не смогут защитить руководителя Кремля, если ближайшее окружение решит отстранить его от власти.

«Дворцовый переворот» станет концом правления Путина

Эксперт по российской политике в Университете Абериствит Дженни Мазерс, считает, что мы можем наблюдать «жестокое повторение истории». По мнению Матерс, наиболее вероятным концом для правления Путина станет «дворцовый переворот», который будет совершен политическими элитами.

Пока россияне ощущает на себе последствия растущей инфляции, в Кремле существенно усилились меры безопасности из-за панического страха Путина перед возможным покушением. Российский руководитель практически перестал появляться в своих привычных резиденциях на Валдае и в Москве из-за опасений, что его же окружение может организовать атаку беспилотников.

Вместо этого он перебрался в подземные укрепления, в частности в глубоко эшелонированный бункер под дворцом в Геленджике. Чтобы скрыть длительное отсутствие правителя, пропаганда использует заранее отснятые материалы, создавая иллюзию его активной работы. Кроме того, контроль в самом Кремле стал настолько строгим, что теперь абсолютно каждого посетителя подвергают тщательному личному обыску.

Путин все еще удерживает власть

Несмотря на колоссальные потери в войне против Украины, Владимир Путин все еще удерживает власть, отмечает Мазерс. По ее словам, прогнозировать падение авторитарных режимов крайне трудно: диктатор контролирует все до последнего момента, пока система внезапно не ломается.

Сейчас глава Кремля обезопасил себя от мятежей: спецслужбы не только охраняют его, но и шпионят за остальной политической элитой, блокируя любые попытки потенциальных соперников укрепить собственные позиции.

«Путин окружил себя рядом предохранителей от свержения, таких как обеспечение надлежащей защиты со стороны служб безопасности, использование их для слежки за другими членами политической элиты и обеспечение того, чтобы ни один потенциальный соперник не смог создать независимую базу власти», — отметила эксперт.

Самое большое препятствие для устранения Путина

Эксперт по российской политике в Университете Абериствит доктор Мазерс утверждает, что недовольство внутри России вполне реально. Людей все больше возмущают затяжная война в Украине, огромные потери и падение уровня жизни.

Однако даже если верхушка решится устранить Путина, главным препятствием станет отсутствие очевидного преемника.

«Это одно из самых больших препятствий для устранения Путина — кем бы его заменили? Он так хорошо справился с устранением или дискредитацией возможных преемников, что трудно представить, кто имел бы достаточный авторитет и авторитет, чтобы претендовать на звание его преемника», — отметила эксперт.

Пока что главе Кремля удается держать окружение под контролем благодаря запугиванию и обеспечению их личного благосостояния в обмен на лояльность. Но из-за все более открытой критики экономического развала в медиапространстве время для действующего режима начинает истекать.

