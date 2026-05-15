Встреча Трампа и Си Цзиньпина: что они говорили об Украине и почему Путин срочно летит в Китай

Визит Трампа в дом Си Цзиньпина / © Associated Press

Официальный визит Дональда Трампа в Китай, продолжавшийся с 13 по 15 мая, стал его первой поездкой в Пекин за последние девять лет со времен его первого президентского срока.

Эти трехдневные переговоры должны были решить главные проблемы в отношениях между США и Китаем. На закрытых встречах лидеры двух государств попытались найти компромиссы в торговых спорах, обсудили ситуацию вокруг войны в Украине и кризисы безопасности на Ближнем Востоке. Однако главным камнем преткновения стало будущее Тайваня.

Си Цзиньпин поставил Трампа перед выбором

Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продвигаются, однако вопрос Тайваня остается критическим . Как сообщают Reuters и Sky News, во время закрытой встречи с Дональдом Трампом лидер КНР Си Цзиньпин прямо предупредил: ошибки по Тайваню могут спровоцировать военный конфликт.

По оценке аналитика Джо Мазура (Trivium China), это была максимально жесткая и недвусмысленная оговорка для США.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

В то же время в отчете американской стороны тему Тайваня вообще обошли. Белый дом сосредоточился на безопасности в Ормузском проливе и готовности Китая покупать американскую нефть. Главной целью встречи было удержать хрупкое торговое перемирие, заключенное в октябре прошлого года.

Несмотря на оговорку китайского лидера Си Цзиньпин, политика Вашингтона в отношении Тайваня остается стабильной . Об этом в интервью Sky News заявил госсекретарь США Марк Рубио.

Он подчеркнул, что курс США не менялся уже при многих президентах, а любая попытка Китая изменить статус-кво силой будет «ужасающей ошибкой». По словам Рубио, у Пекина есть вторая по мощи армия в мире, поэтому военный конфликт стал бы катастрофой для планеты. В то же время в Белом доме считают, что Китай предпочел бы референдум на Тайване для решения этого вопроса.

Визит Трампа в дом Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам на борту своего самолета о впечатлениях от посещения Чжуннаньхая — закрытого правительственного комплекса в Пекине, где проживает китайский лидер Си Цзиньпин. По словам американского президента США, иностранцев туда практически не пускают, сообщает Sky News.

Во время встречи Си Цзиньпин лично провел для американского коллеги экскурсию по старинным садам резиденции. Трамп признался, что место его поразило.

«Я поехал туда, где живет Си, а такое случается очень редко. Вы были там? Не знаю. Да, это было прекрасно. Невероятно. Люди, я имею в виду, никогда раньше этого не видели», – рассказал Трамп.

Когда же американский лидер спросил, принимают ли здесь другие главы государств, лидер КНР подтвердил, что это исключительная редкость, но добавил: «Например, здесь был Путин».

Президент США Дональд Трамп во время визита в закрытый правительственный комплекс в Пекине, где проживает китайский лидер Си Цзиньпин / © Associated Press

Однако впоследствии на борту самолета Air Force One Дональд Трамп прокомментировал свое отношение к лидеру Китая Си Цзиньпину. Во время разговора с журналистами президент США подчеркнул, что уважает китайского лидера за ум и патриотизм.

«Он руководитель. Он президент Китая. Я об этом не думаю. Ты имеешь дело с тем, что есть. Я его уважаю. Он очень умен. Он любит свою страну. Я его уважаю», — сказал президент США.

«Есть ли он диктатор — это уже вам решать», — добавил Трамп.

Лидеры США и Китая обсудили войну в Украине

Во время визита в Китай, Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине. Однако деталей разговора американский лидер не сообщил.

«Мы обсуждали это… Ну, это вопрос, который мы хотели бы решить. До вчерашнего вечера все выглядело хорошо, но вчера они получили серьезный удар. Следовательно, это все равно произойдет, но очень досадно», — ответил Трамп на то, обсуждали ли Украину», — ответил Трамп на вопросы журналистов .

Итоги встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Первый раунд переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине показал существенные разногласия между государствами, а реальные результаты встречи оказались крайне скромными. Как пишет The Independent, США фактически уехали из Китая ни с чем.

«Экономика США является самой большой в мире. Она имеет мощную армию. Ее культурные нормы проникают в каждую семью на планете, имеющую доступ к потоковому телевидению. И все же от Трампа отмахиваются на чаепитии в Пекине и отправляют домой с скудным подарочным пакетом», — констатирует The Independent.

В экономическом плане Трамп объявил о заказе 200 самолетов Boeing, хотя американская компания рассчитывала продать минимум 500. В геополитике прорыва также не произошло: США не смогли заставить Пекин повлиять на военную машину Ирана, которая критически зависит от китайских деталей для ракет и беспилотников.

Как отмечают в издании, обновленная договоренность о недопущении появления у Тегерана ядерного оружия – это лишь повторение давней официальной позиции Китая. Пекин также не взял на себя обязательства помочь с открытием Ормузского пролива.

Это выглядит дипломатическим провалом США, ведь именно Китай, а не Америка импортирует из Персидского залива почти половину своей нефти и покупает подсанкционное иранское сырье со скидками. Все, на что смог китайский МИД относительно этого кризиса, — это размытое заявление: «Этот конфликт, который никогда не должен произойти, не имеет оснований для продолжения».

Тем временем The Wall Street Journal отмечает, что по итогам саммита стороны ограничились общими фразами. Трамп заявил о заключении «фантастических торговых соглашений», однако не уточнил, о каких именно сделках идет речь.

В свою очередь власти Китая сообщили о «серии новых общих договоренностей», однако никаких конкретных деталей или цифр там не назвали. Кроме того, президент США Дональд Трамп пригласил лидера КНР посетить Белый дом в сентябре, однако Пекин это приглашение оставил без официального подтверждения.

Сразу после Трампа, в Китай приедет Путин

В ближайшее время сразу после визита американского президента Дональда Трампа Китай планирует посетить российский лидер Владимир Путин. По данным издания Bloomberg, поездка намечена на 20 мая 2026 года.

Журналисты отмечают, что это будет первая заграничная поездка Путина, подтверждающая тесный альянс Пекина и Москвы в противостоянии с США. За последние четыре года КНР стала главным союзником России, подставив ей плечо в условиях жестких западных санкций из-за войны против Украины.

Председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Путин улетит в Пекин, чтобы убедить китайское руководство в том, что ситуация на фронте в Украине идет по российскому плану. По мнению эксперта, таким образом кремлевский диктатор будет пытаться сохранить экономическую и политическую поддержку своего мощного союзника.

«Китай может надавить на Россию с тем, чтобы Россия, если и не подписывала мирный договор, по крайней мере шла на остановку боевых действий. Поэтому и Украине, и европейцам важно дипломатично проработать эту историю и вести с Китаем диалог по поводу возможного прекращения огня», — резюмировал эксперт.

Напомним, перед вылетом из Пекина американская делегация во главе с Трампом выбросила в мусорник у трапа самолета все полученные китайские гаджеты, пропуски и одноразовые телефоны из-за опасений кибершпионажа, что резко контрастировало с помпезной атмосферой самого визита.

