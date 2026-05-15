Недостаток одного витамина незаметно влияет на мышцы

Витамин В12 / © Credits

Реклама

Дефицит витамина B12 может вызвать серьезные проблемы со здоровьем нервной системы. Но недавнее исследование ученых показало, что его влияние гораздо шире и затрагивает процессы выработки энергии и поддержания мышечной массы в организме.

Об этом пишет издание Earth со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutrition.

Команда ученых Корнельского университета, которую возглавила доцент кафедры пищевых наук Марта Филд, выяснила механизмы, с помощью которых витамин B12 поддерживает клеточный метаболизм.

Реклама

«Это первое исследование, которое показывает, что дефицит витамина B12 влияет на выработку энергии митохондриями скелетных мышц», — сказала она.

Предыдущие исследования сосредотачивались преимущественно на видимых последствиях дефицита витамина B12 — анемии, повреждении нервов, когнитивном спаде, — а не на биологических механизмах, стоящих за ними.

Результаты экспериментов, проведенных на мышах, показывают, что витамин B12 играет центральную регуляторную роль в нескольких взаимосвязанных биологических системах, предполагая, что даже умеренный дефицит может иметь широкомасштабные последствия.

В частности, дефицит витамина B12 вероятно подавляет рост или поддержание мышечной массы.

Реклама

Дефицит витамина B12 остается широко распространенным явлением во всем мире, особенно среди пожилых людей и в группах населения с ограниченным доступом к продуктам животного происхождения, которые являются основными источниками этого витамина.

По оценкам, примерно каждый четвертый пожилой человек в развитых странах может иметь недостаточный уровень витамина B12, что подчеркивает необходимость улучшения диагностики и мер по борьбе с ним.

Хотя тяжелый дефицит витамина B12 является относительно редким во многих развитых регионах, его пограничные уровни все же часто наблюдаются у пожилых людей, а также у вегетарианцев.

Исследование показывает, что даже эти низкие уровни могут снижать способность организма справляться с метаболическим стрессом, проблемами иммунной системы и последствиями старения.

Реклама

Напомним, чрезмерное увлечение популярными витаминными добавками может серьезно навредить здоровью нервной системы. Британский невролог предупредил об опасности передозировки, которая способна необратимо повредить сенсорные нейроны.

Новости партнеров