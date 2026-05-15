Звезда "Форсажа" Вин Дизель в слезах обнял дочь покойного друга на Каннском кинофестивале

На фестивале в Каннах во время спецпоказа культового «Форсажа» актер Вин Дизель не сдержал эмоций, обнимая дочь своего покойного друга Пола Уокера — Мэдоу.

В Каннах состоялся вечер, который для фанатов франшизы стал значительно большим, чем просто юбилейный показ. Первую часть «Форсажа» представили по случаю 25-летия ленты. После финальных титров зал взорвался овациями стоя. Но главные эмоции ждали впереди. Вин Дизель, заметно растроганный, подошел к Мэдоу Уокер и крепко ее обнял. Атмосфера в зале мгновенно изменилась — празднование превратилось в щемящее воспоминание о Поле Уокере.

«Когда мы снимали первый фильм, Пол сидел рядом со мной в машине и рассказывал о своей маленькой дочери. Именно тогда родилась вся эта идея семьи, которая впоследствии стала сердцем „Форсажа“», — поделился Дизель со сцены, вспоминая друга его давним прозвищем Пабло, сообщают Daily Mail.

Актер также пересказал слова Мэдоу, которые особенно поразили присутствующих. По его словам, дочь Уокера призналась, что сейчас ей столько же лет, сколько было отцу во время съемок первого «Форсажа». Именно это совпадение, говорит Дизель, пробило его на слезы.

«Она сказала: „Мне 27, и я смотрю этот фильм, который мой отец снял в 27 лет“. Это просто невероятно глубоко», — эмоционально сказал актер.

Дизель не скрывал, что ему до сих пор непросто пересматривать старые кадры франшизы. За каждой сценой он видит не только персонажа, но и реальные моменты дружбы с Полом Уокером, который трагически погиб в 2013 году в автокатастрофе.

