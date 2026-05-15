Уордли активировал опцию реванша с Дюбуа за титул, от которого отказался Усик

Уордли — Дюбуа / x.com/Queensberry

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фабио Уордли активировал опцию реванша с обладателем титула WBO Даниелем Дюбуа, которому проиграл в ночь на 10 мая.

Об этом Уордли сообщил в комментарии изданию Sky Sports.

"Мир бокса знает мой характер, и субботний вечер доказал это без всякого сомнения. Это был бой веков, но я совершил несколько ошибок, которые исправлю в поединке-реванше. Поздравляю Даниеля, но я иду за тобой. И за своим поясом!", — отметил Фабио.

Ожидается, что бой-реванш между британцами состоится в 2026 году. Точная дата поединка будет определена позже.

Напомним, Уордли стал обладателем пояса WBO в ноябре 2025 года после того, как украинец Александр Усик отказался от этого титула и потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Фабио, который в октябре 2025 года нокаутом победил новозеландца Джозефа Паркера, повысили с временного до полноценного чемпиона WBO.

Однако защитить пояс Уордли не смог. В поединке, который состоялся на арене Co-op Live в Манчестере, он проиграл Дюбуа техническим нокаутом в 11-м раунде. В первом и третьем раундах Даниель побывал в нокдауне. Это поражение стало первым для Фабио на профессиональном ринге.

Дюбуа же стал новым обладателем титула WBO. Бой против Уордли стал для Даниеля первым с тех пор, как он в июле 2025 года нокаутом проиграл Усику в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. До этого он владел поясом IBF, который ему достался из-за того, что Александр добровольно его освободил.

Напомним, ранее Усик заявил, что победитель боя Уордли — Дюбуа станет его следующим соперником после поединка против кикбоксера Рико Верховена, который состоится 23 мая в Египте.

