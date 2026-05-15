Ребров дал 30 млн грн на залог для Ермака — кто еще вносил средства

Ермак и Ребров / © Telegram / Андрей Ермак

По состоянию на первую половину дня 15 мая бывший глава Офиса президента Андрей Ермак остается в СИЗО. Полную сумму залога за него так и не собрали. Как стало известно, бывший тренер киевского «Динамо» и национальной сборной Сергей Ребров дал 30 млн грн на залог Ермаку.

Об этом сообщают «Схеми» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Деньги от Реброва

«Этот вклад сделал Сергей Станиславович Ребров. Согласно базам данных, которые есть в распоряжении журналистов, в Украине всего один человек с таким ФИО (второй тезка уже покойный). Это известный многолетний футболист киевского „Динамо“, тренер, наставник национальной сборной по футболу в течение трех лет — Сергей Ребров», — отмечают «Схеми».

На звонки и сообщения журналистов Ребров не ответил.

Ранее СМИ утверждали, что именно Ермак продвигал кандидатуру Реброва на должность тренера сборной Украины перед назначением в 2023 году. И собственно именно из-за связей с Ермаком Ребров оставался на должности, несмотря на постоянные провалы сборной.

В то же время ранее в интервью ютуб-каналу «Бомбардир» Ребров действительно признал, что именно Андрей Ермак был инициатором его возвращения на пост главного тренера сборной Украины.

«Я очень благодарен Андрею, очень благодарен людям, которые сейчас действительно помогали тому, чтобы я вернулся в Украину», — говорил тренер.

«Я знаю Андрея очень давно. До того момента, когда он стал помощником президента. Он очень порядочный человек. Мы общаемся довольно часто. Он был инициатором, чтобы я вернулся в Украину и работал со сборной, но это было до полномасштабной агрессии России», — рассказывал Ребров.

Общественный активист и ветеран, потерявший на фронте две ноги, Олег Симороз утверждает, что у Реброва и Ермака якобы есть общий кум — скандальный нардеп Николай Тищенко.

Сколько еще осталось собрать денег

По данным «УП», по состоянию на 10 утра 15 мая за экс-главу ОП внесли около 44,5 млн грн. Не хватает еще около 95,4 миллиона.

Как отмечает нардеп Ярослав Железняк, залог должен быть внесен до сегодняшнего вечера, иначе Ермак еще и выходные проведет в СИЗО.

Кто еще вносил деньги на залог для Ермака

Еще 8 миллионов гривен внесла Роза Тапанова, руководитель Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Как утверждают в Bihus.Info, она была юристом в фирме, связанной с Ермаком.

Также 6,5 миллиона гривен внес адвокат Сергей Свириба. По данным УП, он является одногруппником Ермака.

Что интересно, 666 гривен залога внес Григорий Гришкан, украинский актер и общественный деятель. Пока неизвестно, шутил ли Гришкан, учитывая «страсть» Ермака к прорицаниям и гадалкам.

Журналистка Валерия Егошина добавила, что на залог Ермака поступил новый взнос в 6,66 гривен и даже сбрасывают по 1 копейке.

«Похоже, сбор залога для Ермака превращается в шоу — узнала от источников, что поступил новый залог в 6,66 гривен… Не уверена, что это связано с фэн-шуем и нумерологией. Отдельные две транзакции по 1 копейке наводят на мысль, что люди нашли способ увековечить себя в истории через этот процесс», — отметила журналистка.

Напомним, в четверг, 14 мая, ВАКС избрал бывшему главе ОПУ Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн грн.

В зале суда Андрей Ермак заявил, что у него нет денег на залог.

