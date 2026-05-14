«У меня таких денег нет»: Ермак прокомментировал решение суда и готовит апелляцию

Ермак в суде

Реклама

Эксруководитель ОПУ Андрей Ермак отреагировал на решение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей. Он готовит апелляцию.

Об этом сообщает корреспондент ТСН из зала суда.

Ермак отреагировал на решение суда

После заседания суда Ермак заявил, что ему «нечего скрывать».

Реклама

«Я отрицаю какие-либо обвинения. Я остаюсь в Украине. Мне нечего скрывать. Я буду подавать апелляцию», — отметил Ермак.

На вопрос журналистов о залоге 140 млн гривен Ермак ответил, что у него нет таких денег.

«У меня таких денег нет. Сейчас адвокат будет работать», — добавил он.

Сообщается, что Ермак будет носить электронный браслет.

Реклама

Дата публикации 09:23, 14.05.26 Количество просмотров 18 Ермаку в суде зачитали мера пресечения

Суд над Ермаком по делу «Династия» — последние новости

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Решение — содержание под стражей с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.

Ермак отверг обвинения в деле об отмывании средств через элитный городок «Династия».

«Мое имущество ограничивается тем, что указано в декларациях. Я всегда честно и добросовестно заполнял их», — сказал Ермак в суде.

Также Ермак в суде возразил, что консультировался с «гадалкой Вероникой» по поводу кадровых назначений и заявил, что всегда действовал только в интересах государства. Экспредседатель ОП заявил, что не общался с гадалками и не имеет отношения к эзотерическим практикам. На вопрос о Веронике Аникеевич Ермак ответил, что знает нескольких людей с таким именем, но не помнит фамилий и не может сказать, о ком идет речь.

Реклама

Новости партнеров