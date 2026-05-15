Нестача одного вітаміну непомітно впливає на м'язи

Дефіцит вітаміну B12 може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям нервової системи. Але недавнє дослідження науковців виявило, що його вплив набагато ширший і зачіпає процеси вироблення енергії та підтримки м’язової маси в організмі.

Про це пише видання Earth з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Journal of Nutrition.

Команда науковців Корнельського університету, яку очолила доцент кафедри харчових наук Марта Філд, з’ясувала механізми, за допомогою яких вітамін B12 підтримує клітинний метаболізм.

«Це перше дослідження, яке показує, що дефіцит вітаміну B12 впливає на вироблення енергії мітохондріями скелетних м’язів», — сказала вона.

Попередні дослідження зосереджувалися переважно на видимих наслідках дефіциту вітаміну B12 — анемії, пошкодженні нервів, когнітивному спаді, — а не на біологічних механізмах, що стоять за ними.

Результати експерементів, проведених на мишах, показують, що вітамін B12 відіграє центральну регуляторну роль у декількох взаємопов’язаних біологічних системах, припускаючи, що навіть помірний дефіцит може мати широкомасштабні наслідки.

Зокрема, дефіцит вітаміну B12 ймовірно пригнічує ріст або підтримку м’язової маси.

Дефіцит вітаміну B12 залишається широко поширеним явищем у всьому світі, особливо серед людей похилого віку та в групах населення з обмеженим доступом до продуктів тваринного походження, які є основними джерелами цього вітаміну.

За оцінками, приблизно кожна четверта літня людина в розвинених країнах може мати недостатній рівень вітаміну B12, що підкреслює необхідність поліпшення діагностики та заходів щодо боротьби з ним.

Хоча тяжкий дефіцит вітаміну B12 є відносно рідкісним у багатьох розвинених регіонах, його межові рівні все ж часто спостерігаються у літніх людей, а також у вегетаріанців.

Дослідження показує, що навіть ці низькі рівні можуть знижувати здатність організму справлятися з метаболічним стресом, проблемами імунної системи та наслідками старіння.

