Фінал кривавої драми на Хмельниччині: спецназ ліквідував озброєного нападника (фото)

Спецпризначенці ліквідували вбивцю поліцейського / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Озброєний зловмисник, який розстріляв патрульних у селі Терлівка на Хмельниччині, чинив запеклий опір під час затримання і намагався вбити лісників. Спецпризначенці були змушені відкрити вогонь на ураження.

Про це повідомив очільник Нацполіції України Іван Вигівський у Facebook.

Напад на лісників і спроба втечі

Після розстрілу поліцейського екіпажу нападник втік до лісосмуги. Як повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський, зловмисникові було «вже байдуже, кого позбавляти життя». Переховуючись, він кинув гранату в бік автомобіля лісників. На щастя, люди не постраждали.

Фінал спецоперації

На пошуки вбивці кинули спецпризначенців на бронеавтомобілях. Побачивши поліцію, злочинець не склав зброю, а знову відкрив вогонь з автомата.

Обстріляне поліцейське авто / © Національна поліція України

«У відповідь поліцейські діяли професійно — стрільця ліквідовано. Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському», — наголосив Іван Вигівський.

Форма загиблого поліціянта / © Національна поліція України

Ціна служби

Очільник Нацполіції висловив співчуття родині загиблого 33-річного капітана Сергія Чорного.

Загиблий поліцейський Сергій Чорний / © Національна поліція Хмельницької області

Іван Вигівський підкреслив, що правоохоронці щодня ризикують життям, щоб захистити суспільство від тих, для кого порушення ПДР може миттєво перетворитися на рішення вбивати.

Дата публікації 19:09, 15.05.26

Нагадаємо, 15 травня у Хмельницькій області застрелили поліцейського. Напад стався під час перевірки документів у селі Терлівка Летичівської громади. У водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, перевіряли документи. Саме під час перевірки було скоєно озброєний напад на працівників поліції. Внаслідок події один поліцейський загинув, ще один дістав тілесні ушкодження.

