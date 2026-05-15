Частину України накриють шквали та град: синоптики попередили про різку зміну погоди у вихідні

Найближчими днями погода в Україні почне набувати літнього характеру. Синоптики прогнозують доволі теплі вихідні, проте сонячні дні чергуватимуться з грозовими фронтами та мінливим вітром у більшості регіонів.

Погода в Україні у вихідні

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що у період з 16 по 20 травня в Україні зберігатиметься нестійка погода з короткочасними дощами, передає Telegraf. За його прогнозом, цими днями очікується знижений атмосферний тиск і слабкий вітер, переважно східний та південно-східний. Утім, під час гроз ситуація змінюватиметься: можливі шквали до 15–20 м/с та загальне посилення вітру.

За словами керівника Черкаського гідрометцентру Віталію Постриганя, атмосфера вже активно переналаштовується на літо, тому погода поки що залишатиметься мінливою. Він зауважив, що якщо Західну Європу зараз накрило прохолодне атлантичне повітря (у Парижі та Мадриді скромні +12), то Черкащина поступово опиняється під впливом південних циклонів.

У суботу, 16 травня, завдяки невеликому антициклону в регіоні буде комфортно, сонячно та тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть від +7 до +12 градусів вище нуля, а вдень піднімуться до +19…+24 градусів вище нуля.

Проте вже в неділю, 17 травня, у другій половині дня подекуди пройдуть літні грозові дощі. При цьому температура повітря сильно не зміниться: вночі очікується від +9 до +14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +24 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що погода цими вихідними буде мінливою. У суботу, 16 травня, майже по всій країні утримається суха й тепла погода — за це відповідає зона підвищеного тиску. Лише на заході вдень погода різко зміниться: західний фронт принесе дощі, грози, а подекуди й град із сильними поривами вітру.

Проте 17–18 травня ініціативу перехопить новий фронт, цього разу зі сходу. Він зробить погоду непередбачуваною по всій Україні, тож на початку тижня варто чекати періодичних грозових дощів.

«Тиск і вологість зазнаватимуть коливань. Температура дуже залежатиме від хмарності. На зміну прохолодній повітряній масі поступово зі сходу надходитиме тепліше повітря», — зазначають синоптики.

Погода в Україні 16 травня

За даними Українського гідрометцентру, 16 травня в Україні буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів не передбачається, проте в західних областях вдень можливі короткочасні дощі.

Температура вночі коливатиметься в межах від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

Погода в Україні 16 травня / © Укргідрометцентр

Водночас жителів західних регіонів України попереджають про різке погіршення погоди у суботу. Вдень 16 травня тут очікуються грози, а подекуди навіть випаде град та підніметься шквалистий вітер із поривами до 15–20 метрів за секунду.

В західних регіонах запровадили перший, жовтий рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпеку у кількох областях України 16 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики наголошують, що негода може пошкодити лінії електропередач, завадити будівництву, ускладнити роботу комунальних служб та суттєво уповільнити автомобільний рух на дорогах.

Погода у Києві

На Київщині 16 травня очікується хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме від +6 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18…+23 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів вище нуля.

Погода у Львові

У Львівській області 16 травня буде хмарна погода із короткочасними проясненнями. Пройдуть короткі дощі з грозами, а в окремих районах можливий град (діаметром 6 — 19 мм). Спочатку дутиме південний вітер, який згодом зміниться на північний, зі швидкістю 7–12 м/с. Під час грози місцями можливі сильні пориви вітру до 15–20 м/с. У зв’язку із цим, в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередженяння про грози та шквали на Львівщині 16 травня / © Укргідрометцентр

Вночі по області температура повітря становитиме від +5 до +10 градусів тепла, а вдень прогріється до +18…+23 градусів тепла.

У самому Львові ніч буде трохи теплішою — близько +6…+8 градусів вище нуля, а вдень термометри показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 16 травня буде мінлива хмарність. Синоптики істотних опадів не передбачають.

Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі по області коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

В Одесі температура повітря вночі становитиме +10…+12 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла.

Вздовж узбережжя Одещини 16 травня дутиме південний вітер зі швидкістю 6-11 м/с. Очікується легке хвилювання моря. Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22 градусів вище нуля.

Температура морської води становитиме від +13 до +14 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 16 травня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

По області температура повітря вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +23 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується близько +20…+22 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 16 травня буде хмарна погода із проясненнями. Без істотних опадів.

Вранці місцями по області зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області коливатиметься:

вночі від +7 до +12 градусів тепла;

вдень від +18 до +23 градусів вище нуля.

У місті Дніпро стовпчики термометрів показуватимуть:

вночі від +8 до +10 градусів тепла;

вдень від +21 до +23 градусів вище нуля.

