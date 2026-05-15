Місце ракетного удару в Києві / © ТСН

Реклама

У Києві через російську атаку загинуло 24 людини, з них троє — діти. Травмовано 48 осіб і майже чотири сотні отримали психологічну допомогу. Тим часом уже завершили пошуково-рятувальну операцію на місці під’їзду багатоповерхівки, який знищила російська балістична ракета. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Олександр Романюк.

На місці ракетного удару працювали рятувальники та волонтери

Сьогодні, 15 травня, на місці події працювали рятувальники та волонтери, які допомагали місцевим мешканцям.

Реклама

Волонтери розповідають, що людей зі зруйнованого будинку забрали до себе родичі.

«Також з цього району приходили люди і пропонували забрати до себе пожити», — каже волонтерка.

У зруйнованому будинку немає газу та світла. Люди сподіваються, що ця проблема буде вирішена.

На місце трагедії приносять квіти й лампадки

На місце російського удару приходять люди. Вони приносять квіти, лампадки та дитячі іграшки, щоб вшанувати загиблих через кривавий обстріл РФ.

Реклама

Щоб допомогти людям, на колісному кріслі приїхав ветеран, воїн Третьої штурмої Руслан.

«Я знаю, що таке втрата. Для мене підтримка — це те, що я можу зробити мінімально. Бути тут, надавати психологічну допомогу», — каже він.

Що відомо про загиблих

Серед 24 загиблих через російський обстріл — діти-школярі, працівники пошти, гравець з флорболу, викладачка, вихователька дитячого садка.

Також відомо про смерть двох доньок загиблого захисника України. Дівчатам було 17 і 12 років.

Реклама

Загиблі через атаку РФ / © ТСН

Наразі офіційної інформації про всіх загиблих немає, про них розповідають у соцмережах рідні.

У російських ракетах, які РФ запустила по Україні, можуть бути західні деталі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Росія враз забрала 24 життя! Хто загинув під завалами на Дарниці в Києві?

Новини партнерів