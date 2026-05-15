Рак, що маскується під здуття живота: неочевидні симптоми, які жінки часто ігнорують

Здуття живота може бути ознакою раку яєчників

Рак яєчників залишається одним із найнебезпечніших онкологічних захворювань через складність ранньої діагностики. Жінки та навіть лікарі часто списують перші тривожні ознаки на доброякісні стани або розлади травлення, втрачаючи дорогоцінний час.

Про те, на які неочевидні симптоми слід звернути особливу увагу, пише UNILAD із посиланням на британського лікаря загальної практики Аміра Хана.

Чому хворобу називають «тихим вбивцею»

За статистикою Американського онкологічного товариства, рак яєчників вражає приблизно одну з 91 жінки у США. Хоча найчастіше недугу діагностують у пацієнток віком від 63 років, захворіти може будь-хто, незалежно від віку.

Лікар Амір Хан пояснює, що симптоми цього виду раку не є специфічними саме для репродуктивної системи. За його словами, вони здаються такими, ніби походять з інших органів, через що жінки можуть довго та безуспішно лікувати уявні проблеми зі шлунком чи кишківником.

Медик наголошує на важливому правилі: будь-якій жінці, особливо після 35 років, необхідно пройти обстеження, якщо будь-які незрозумілі симптоми тривають три тижні або довше. Особливо це стосується постійного здуття живота.

Головні симптоми та фактори ризику

За даними авторитетної клініки Мейо (Mayo Clinic), до основних симптомів раку яєчників належать:

постійне здуття живота або його помітний набряк;

біль або дискомфорт у ділянці шлунка та таза;

швидке відчуття ситості під час їжі або повна відсутність апетиту;

часті або раптові позиви до сечовипускання.

Крім того, існують менш поширені ознаки, які дуже легко сплутати з розладами травлення: закреп, діарея, біль у спині, хронічна втома, різка незрозуміла втрата ваги та вагінальні кровотечі поза менструальним циклом.

Лікарі досі не можуть назвати точну причину виникнення раку яєчників, проте виділяють низку факторів, що значно підвищують ризики розвитку хвороби. До них належать віковий фактор, успадковані генетичні мутації (зокрема в генах BRCA1 та BRCA2), наявність онкології яєчників у найближчих родичів, зайва вага або ожиріння.

Також до групи ризику потрапляють жінки, які мають ендометріоз, застосовують замісну гормональну терапію в період постменопаузи, стикалися з раннім початком менструацій або ніколи не були вагітними.

