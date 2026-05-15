В Ужгороді блискавка вдарила в багатоповерхівку: на даху спалахнула пожежа (відео)
Після удару блискавки на даху будинку виникла пожежа.
Увечері, під час потужної грози, яка накрила обласний центр Закарпаття, було зафіксовано небезпечне природне явище. Пряме влучання розряду блискавки в один із будинків Ужгорода потрапило на камери відеоспостереження.
Про це повідомив ужгородський журналіст Віталій Глагола в Telegram.
Інцидент стався в районі аеропорту та міської лікарні. На оприлюднених кадрах чітко видно момент надпотужного електричного розряду, який уражає будівлю. На стоп-кадрах момент удару має надзвичайно видовищний вигляд, проте наслідки виявилися тривожними.
За попередньою інформацією, одразу після влучання на даху будинку спалахнула пожежа.
Нагадаємо, на Волині через удар блискавки в одному з сіл загорівся будинок. Родина — мати з двома старшими синами та чотиримісячним немовлям — дивом не загинули. Побачивши задимлення, жінка швидко вивела дітей на вулицю і викликала рятувальників.