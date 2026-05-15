ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
250
Час на прочитання
1 хв

В Ужгороді блискавка вдарила в багатоповерхівку: на даху спалахнула пожежа (відео)

Після удару блискавки на даху будинку виникла пожежа.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Удар блискавки

Удар блискавки / © Віталій Глагола

Увечері, під час потужної грози, яка накрила обласний центр Закарпаття, було зафіксовано небезпечне природне явище. Пряме влучання розряду блискавки в один із будинків Ужгорода потрапило на камери відеоспостереження.

Про це повідомив ужгородський журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Інцидент стався в районі аеропорту та міської лікарні. На оприлюднених кадрах чітко видно момент надпотужного електричного розряду, який уражає будівлю. На стоп-кадрах момент удару має надзвичайно видовищний вигляд, проте наслідки виявилися тривожними.

За попередньою інформацією, одразу після влучання на даху будинку спалахнула пожежа.

Нагадаємо, на Волині через удар блискавки в одному з сіл загорівся будинок. Родина — мати з двома старшими синами та чотиримісячним немовлям — дивом не загинули. Побачивши задимлення, жінка швидко вивела дітей на вулицю і викликала рятувальників.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
250
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie