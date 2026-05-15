В Ужгороді блискавка вдарила в багатоповерхівку: на даху спалахнула пожежа (відео)

Удар блискавки / © Віталій Глагола

Увечері, під час потужної грози, яка накрила обласний центр Закарпаття, було зафіксовано небезпечне природне явище. Пряме влучання розряду блискавки в один із будинків Ужгорода потрапило на камери відеоспостереження.

Про це повідомив ужгородський журналіст Віталій Глагола в Telegram.

Інцидент стався в районі аеропорту та міської лікарні. На оприлюднених кадрах чітко видно момент надпотужного електричного розряду, який уражає будівлю. На стоп-кадрах момент удару має надзвичайно видовищний вигляд, проте наслідки виявилися тривожними.

За попередньою інформацією, одразу після влучання на даху будинку спалахнула пожежа.

Дата публікації 21:49, 15.05.26

Нагадаємо, на Волині через удар блискавки в одному з сіл загорівся будинок. Родина — мати з двома старшими синами та чотиримісячним немовлям — дивом не загинули. Побачивши задимлення, жінка швидко вивела дітей на вулицю і викликала рятувальників.

