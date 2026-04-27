Світ
499
2 хв

Смертельні блискавки атакували країну: через грози загинуло багато людей

Місцева влада повідомляє про важкий стан багатьох постраждалих від ударів блискавок. Експерти вбачають причину руйнівної стихії у масовому вирубуванні лісів.

Ірина Лаб'як
Гроза з блискавкою / © Pixabay

У Бангладеш сезонні шторми з блискавками призвели до загибелі щонайменше 14 людей за одну добу. Більшість жертв — фермери, які працювали на відкритій місцевості під час раптової негоди.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що раптові буревії в Бангладеш супроводжувалися рясними опадами та потужними ударами блискавки. Протягом доби жертвами стихії стали 14 осіб.

За інформацією місцевої влади, серед загиблих переважали фермери, які працювали в полях, а також працівники, що перебували на відкритій місцевості під час негоди.

Кілька людей дістали поранення внаслідок стихії та були госпіталізовані. Частина постраждалих перебуває у важкому стані.

Щороку в Бангладеш через удари блискавки гинуть сотні людей. 2016 року це явище офіційно визнали стихійним лихом після того, як лише у травні загинули понад 200 осіб, з них 82 — протягом одного дня.

Фахівці пов’язують збільшення кількості смертельних випадків із масовим вирубуванням лісів.

Найбільше таких трагедій трапляється в період від квітня до червня, коли висока температура та вологість спричиняють нестабільні погодні умови.

До слова, через потужний буревій у 19 регіонах України загинули троє людей, а восьмеро дістали травми. Негода знеструмила понад 700 населених пунктів і пошкодила десятки будинків та автівок, найбільше — на Дніпропетровщині, Хмельниччині та Київщині. У Запоріжжі вітер зірвав дах концертної зали під час виступу.

Рятувальники ДСНС здійснили понад 400 виїздів для прибирання дерев і розбирання завалів, а поліція регулює рух на заблокованих дорогах. 27 квітня відновлювальні роботи тривають, проте через шквали по всій країні діє жовтий рівень небезпеки.

