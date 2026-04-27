Смертельные молнии атаковали страну: из-за гроз погибло много людей

В Бангладеш сезонные штормы с молниями привели к гибели по меньшей мере 14 человек за одни сутки. Большинство жертв — фермеры, которые работали на открытой местности во время внезапной непогоды.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что внезапные ураганы в Бангладеш сопровождались обильными осадками и мощными ударами молнии. В течение суток жертвами стихии стали 14 человек.

По информации местных властей, среди погибших преобладали фермеры, которые работали в полях, а также работники, находившиеся на открытой местности во время непогоды.

Несколько человек получили ранения в результате стихии и были госпитализированы. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ежегодно в Бангладеш из-за ударов молнии гибнут сотни людей. В 2016 году это явление официально признали стихийным бедствием после того, как только в мае погибли более 200 человек, из них 82 — в течение одного дня.

Специалисты связывают увеличение количества смертельных случаев с массовой вырубкой лесов.

Больше всего таких трагедий случается в период с апреля по июнь, когда высокая температура и влажность вызывают нестабильные погодные условия.

К слову, из-за мощного урагана в 19 регионах Украины погибли три человека, а восемь получили травмы. Непогода обесточила более 700 населенных пунктов и повредила десятки домов и автомобилей, больше всего — в Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях. В Запорожье ветер сорвал крышу концертного зала во время выступления.

Спасатели ГСЧС осуществили более 400 выездов для уборки деревьев и разбора завалов, а полиция регулирует движение на заблокированных дорогах. 27 апреля восстановительные работы продолжаются, однако из-за шквалов по всей стране действует желтый уровень опасности.