Как озеро убило 1800 человек за одну ночь: ученые раскрыли причину самой странной катастрофы Африки

Дегазация африканского озера Нйос

Сорок лет назад, в августе 1986 года, в Камеруне произошла беспрецедентная природная катастрофа , когда внезапный выброс газа из кратерного озера Нйос за одну ночь унес жизни почти 1800 местных жителей. Массовое вымирание людей и животных в окрестных селах произошло без признаков паники или разрушений инфраструктуры, что долгое время сбивало с толку международных экспертов.

О расследовании одной из самых загадочных трагедий в истории и уникальном инженерном способе обезвреживания этого водоема пишет IFLScience.

Поиски невидимого убийцы

После обнаружения тел специалисты сначала подозревали вспышку высококонтагиозного вируса или целенаправленную химическую атаку, ведь все дома и поля остались совершенно невредимыми. Впоследствии вулканологи выдвинули гипотезу о подводном извержении, поскольку озеро расположено в кратере, однако вода не стала теплее, а типичных минеральных осадков на дне обнаружено не было. Разгадать тайну помог схожий инцидент, произошедший за два года до этого на озере Монун, где при непонятных обстоятельствах погибли 37 человек.

Тогда геолог Гаральдур Сигурдссон взял образцы глубинной воды, буквально взрывавшиеся при поднятии на поверхность. Исследователь выяснил, что смертельным агентом стал углекислый газ вулканического происхождения, постоянно просачивавшийся из недр Земли сквозь глубокие трещины на дне.

Принцип действия природной бомбы и ее обезвреживание

Ученые объяснили, что на глубине более 200 метров низкие температуры и огромное давление позволяют воде удерживать колоссальные объемы растворенного углекислого газа. Однако любой незначительный триггер, например небольшой сдвиг грунта или сильный порыв ветра, может нарушить этот баланс. Это запускает цепную реакцию: газ высвобождается, образуя стремительно поднимающиеся пузырьки, тянут за собой новые порции воды и провоцируют гигантский газовый взрыв.

"Идея о том, что озеро само по себе могло сделать такое, не укладывалось ни в чьи ожидания, ведь озера обычно не взрываются и не убивают людей таким образом", - отметил профессор экологии Джордж Клинг.

Чтобы предотвратить новые трагедии, в 2001 году инженеры реализовали гениальное в своей простоте решение: на дно водоема опустили широкую трубу, которая работает как обычная соломинка и безопасно выводит углекислый газ в воздух. С 2019 года этот процесс дегазации стал полностью самоподдерживающимся, благодаря чему озеро Нйос официально признали безопасным для жизни людей в близлежащих долинах.

