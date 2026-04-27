Рианна в луках от известных брендов и бриллиантах сияла перед фотографами в Индии

Рианна посетила Индию, поскольку там состоялся запуск ее косметического бренда Fenty Beauty в Мумбаи. Бренд стал эксклюзивно доступным через компании Reliance Retail и Sephora. Первая принадлежит семье Амбани, представительницей которой является светская львица Иша Амбани, поэтому неудивительно, что она позировала для фото вместе со звездой.

Рианна сначала вышла к фотографам в черном длинном платье Alaia из коллекции осень-зима 2026, которое имело оригинальную деталь — кожаную вставку спереди под рептилию.

Образ звезда дополнила черными мюлями с таким же тиснением и роскошными цветочными украшениями с бриллиантами.

Также Рианна пришла на еще одно мероприятие посвященное запуску бренда, однако уже в кардинально ином образе, который был в горчичном оттенке — ансамбле от бренда Mugler из коллекции осень-зима 2026, который дополнила теми же потрясающими драгоценностями.

Кстати, в Индии с семьей Амбани звезда проводит время не впервые, ведь также в 2024 году она посещала свадьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант.