Девушка-модель Леонардо Ди Каприо позировала топлес и в кожаном бюстгальтере

Виттория Черетти

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — стала главной звездой весенне-летнего выпуска журнала РОР. На обложке глянца она появилась топлес, лишь с белым платком на шее. Ее волосы были распущены, а на лице — макияж с акцентом на перламутровую помаду. Автором фото выступил Джонни Дюфорт.

Во время фотосета она примерила и другие смелые образы — например, позировала в кожаном бюстгальтере и обтягивающей юбке, а также в жакете на голое тело. Один из снимков был сделан на кладбище — Виттория позировала в кожаном плаще и ботильонах.

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го. Однако ни модель, ни актер не подтверждают слухи об их романе.

