Дівчина-модель Леонардо Ді Капріо позувала топлес і в шкіряному бюстгальтері

Вітторія Черетті

27-річна італійська модель і кохана актора Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті — стала головною зіркою весняно-літнього випуску журналу РОР. На обкладинці глянцю вона з’явилася топлес, лише з білою хусткою на шиї. Її волосся було розпущене, а на обличчі — макіяж з акцентом на перламутрову помаду. Автором фото виступив Джонні Дюфорт.

Під час фотосету вона приміряла й інші сміливі образи — наприклад, позувала в шкіряному бюстгальтері та обтислій спідниці, а також у жакеті на голе тіло. Один зі знімків був зроблений на цвинтарі — Вітторія позувала в шкіряному плащі та ботильйонах.

Зазначимо, Вітторія Черетті — успішна модель, яка дебютувала на подіумі в 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю і в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проєктах. Про її стосунки з Леонардо Ді Капріо стало відомо наприкінці літа 2023-го. Однак ані модель, ані актор не підтверджують чуток про їхній роман.

