Рецепт гарячого багета з крабовою начинкою, який можна приготувати за 20 хвилин

Коли хочеться чогось смачного, теплого та «затишного», цей гарячий багет із ніжною начинкою стане ідеальним рішенням.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Гарячий багет із крабовою начинкою tiktok.com/@trokhlib_liliya

Дуже часто найкращі страви народжуються з простих інгредієнтів і бажання потішити себе тут і зараз. Рецепт зі сторінки Liliya.cooking — це про швидкість, доступність і той самий «вау» ефект без зайвих зусиль. Цей варіант саме такий: хрусткий багет, соковита начинка та тягучий розплавлений сир. Ідеально для перекусу, вечері чи несподіваних гостей.

Інгредієнти

багет
1 шт.
крабові палички
250 г
помідор
1 шт.
сир моцарела
200 г
креветочна паста
2 ст. л
крем-сир
2 ст. л
пармезан
50 г
соус теріякі
Приготування

  1. Багет розріжте на 4 частини.

  2. Наріжте крабові палички дрібним кубиком.

  3. Додайте дрібно нарізаний помідор, натерту моцарелу, креветочну пасту та крем-сир.

  4. Ретельно перемішайте, маса має бути ніжною та соковитою.

  5. Викладіть начинку на шматочки багета.

  6. Зверху щедро посипте тертим пармезаном.

  7. Поставте у розігріту до 190°C духовку на 15–20 хв.

  8. Перед подачею полийте багет соусом теріякі, він додає страві глибини та балансує смаки.

Іноді не потрібно вигадувати нічого складного — достатньо поєднати кілька улюблених інгредієнтів і дозволити собі маленьке гастрономічне задоволення.

Наступна публікація

