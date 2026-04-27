Рецепт гарячого багета з крабовою начинкою, який можна приготувати за 20 хвилин
Коли хочеться чогось смачного, теплого та «затишного», цей гарячий багет із ніжною начинкою стане ідеальним рішенням.
Дуже часто найкращі страви народжуються з простих інгредієнтів і бажання потішити себе тут і зараз. Рецепт зі сторінки Liliya.cooking — це про швидкість, доступність і той самий «вау» ефект без зайвих зусиль. Цей варіант саме такий: хрусткий багет, соковита начинка та тягучий розплавлений сир. Ідеально для перекусу, вечері чи несподіваних гостей.
Інгредієнти
- багет
- 1 шт.
- крабові палички
- 250 г
- помідор
- 1 шт.
- сир моцарела
- 200 г
- креветочна паста
- 2 ст. л
- крем-сир
- 2 ст. л
- пармезан
- 50 г
- соус теріякі
-
Приготування
Багет розріжте на 4 частини.
Наріжте крабові палички дрібним кубиком.
Додайте дрібно нарізаний помідор, натерту моцарелу, креветочну пасту та крем-сир.
Ретельно перемішайте, маса має бути ніжною та соковитою.
Викладіть начинку на шматочки багета.
Зверху щедро посипте тертим пармезаном.
Поставте у розігріту до 190°C духовку на 15–20 хв.
Перед подачею полийте багет соусом теріякі, він додає страві глибини та балансує смаки.
Іноді не потрібно вигадувати нічого складного — достатньо поєднати кілька улюблених інгредієнтів і дозволити собі маленьке гастрономічне задоволення.