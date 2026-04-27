Рецепт гарячого багета з крабовою начинкою, який можна приготувати за 20 хвилин

Гарячий багет із крабовою начинкою tiktok.com/@trokhlib_liliya

Реклама

Дуже часто найкращі страви народжуються з простих інгредієнтів і бажання потішити себе тут і зараз. Рецепт зі сторінки Liliya.cooking — це про швидкість, доступність і той самий «вау» ефект без зайвих зусиль. Цей варіант саме такий: хрусткий багет, соковита начинка та тягучий розплавлений сир. Ідеально для перекусу, вечері чи несподіваних гостей.

Інгредієнти багет 1 шт. крабові палички 250 г помідор 1 шт. сир моцарела 200 г креветочна паста 2 ст. л крем-сир 2 ст. л пармезан 50 г соус теріякі

Приготування

Багет розріжте на 4 частини. Наріжте крабові палички дрібним кубиком. Додайте дрібно нарізаний помідор, натерту моцарелу, креветочну пасту та крем-сир. Ретельно перемішайте, маса має бути ніжною та соковитою. Викладіть начинку на шматочки багета. Зверху щедро посипте тертим пармезаном. Поставте у розігріту до 190°C духовку на 15–20 хв. Перед подачею полийте багет соусом теріякі, він додає страві глибини та балансує смаки.

Іноді не потрібно вигадувати нічого складного — достатньо поєднати кілька улюблених інгредієнтів і дозволити собі маленьке гастрономічне задоволення.