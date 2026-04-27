Покушение на Трампа: пользователи Сети нашли жуткое пророчество нападавшего в 2023 году

Коул Томас Аллен

Пользователи соцсетей обнаружили загадочный пост, связываемый с Коулом Томасом Алленом — мужчиной, задержанным за стрельбу во время ежегодного ужина ассоциации корреспондентов Белого дома.

Об этом сообщает издание Bored Panda.

«Пророчество» из прошлого

Внимание «цифровых детективов» привлек единственный твит с 2023 года. Пост, написанный без какого-либо контекста или дальнейших объяснений, сейчас выглядит прямой угрозой или анонсом произошедших событий.

Пока следователи пытались выяснить прошлое и мотивы Коула, пользователи соцсетей начали разыскивать подробности и откопали загадочный твит в 2023 году.

«Коул Аллен», — говорилось в твите, опубликованном с аккаунта, связанного с Генри Мартинесом.

В ленте X этого загадочного пользователя больше не осталось никаких других твитов.

Загадочный твит

Реакция на твит

После инцидента этот твит стал вирусным и на данный момент набрал 47 тысяч лайков и 7,1 тысячи комментариев.

«Генри, ФБР хотел бы с тобой поговорить», — говорилось в одном из комментариев к твиту, а в другом спрашивали: «Откуда ты это знал, Генри?»

«Твой единственный твит. Что это вообще такое…», — написал кто-то.

«Это настоящая „кроличья нора“, которой я не ожидал сегодня вечером», — в шутку заметил другой пользователь.

«Здесь есть над чем поработать: или это тщательно спланированная акция, или путешественники по времени?» — написал еще один пользователь.

Правоохранители изучают цифровой след задержанного, чтобы выяснить, было ли нападение спланировано заранее и имел ли Аллен сообщников.

«Преподаватель месяца»

На странице Аллена в LinkedIn он описан как инженер-механик, разработчик игр и преподаватель.

Как сообщается, он изучал машиностроение в Калифорнийском технологическом институте (Caltech) и в 2025 году получил степень магистра по информатике в Калифорнийском государственном университете в Домингес-Хиллз.

В декабре 2024 года компания C2 Education, которая, по сообщениям, предлагает репетиторство и консультации по подготовке студентов к экзаменам, признала его «Преподавателем месяца».

Подозреваемый был «ярым антихристианином» и «в течение некоторого времени чувствовал в своем сердце большую ненависть», — заявил президент Дональд Трамп после покушения.

Покушение на Трампа

Напомним, инцидент произошел в субботу, 25 апреля, в отеле Washington Hilton, где проходило торжественное мероприятие с участием топовых американских чиновников. Коул Томас Аллен открыл огонь прямо внутри здания, что повлекло за собой панику и немедленную реакцию спецслужб.

По предварительным данным следствия, целью нападавшего были представители администрации. Официальные лица отмечают, что «вполне вероятно» главной мишенью стрелка был президент США Дональд Трамп.

Ужин ассоциации корреспондентов Белого дома — это традиционная мера, где собираются журналисты, политики и звезды. Вопрос безопасности на таких событиях обычно приоритетен, однако на этот раз злоумышленнику удалось пронести оружие внутрь гостиницы.

Манифест стрелка с объяснением мотива

За 10 минут до нападения на торжественном приеме в отеле Washington Hilton, где присутствовал президент США Дональд Трамп и члены его администрации, стрелок отправил своим родственникам манифест, в котором объяснил мотив своих действий.

Текст этого обращения насчитывает более 1000 слов. 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, задержанный во время стрельбы, назвал себя в этом манифесте «дружественным федеральным убийцей».

«Я гражданин Соединенных Штатов Америки. То, что делают мои представители, отражается на мне. И я больше не хочу разрешать педофилу, насильнику и предателю покрывать мои руки его преступлениями. (Ну, если быть очень честным, я перестал хотеть это давно, но это первая реальная возможность, которая у меня появилась, чтобы что-то с этим сделать)», — написано в манифесте.

В дальнейшем мужчина описал «правила ведения боя» и назвал целями чиновников администрации Трампа: «приоритет от самых высоких по рангу до низших».