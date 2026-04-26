Трампа экстренно эвакуировали после стрельбы на официальном мероприятии (видео)

Эвакуация Трампа

Президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Об этом информирует Reuters.

Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton, где собралось 2600 приглашенных гостей.

На опубликованных кадрах видно, что после услышанных звуков Трампа выводят агенты Секретной службы.

Других чиновников администрации Трампа, присутствовавших на мероприятии, также эвакуировали после шума и суеты вблизи бального зала гостиницы, где проходил ужин.

По данным CNN, президент в настоящее время в безопасности.

Секретная служба США через пресс-пул Белого дома сообщила о задержке допрашиваемого стрелка.

