Трамп шокировал срочным приказом о войне в Иране: "зеленый свет" на расстрелы судов

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран, чтобы вынудить его пойти на уступки, перекрыв главный путь экспорта сырой нефти.

О деталях масштабной военно-морской операции США и дипломатических маневрах Белого дома сообщает агентство Bloomberg.

Приказ топить суда и нефтяную блокаду

Решение открывать огонь на поражение прозвучало после того, как американские военные перехватили два супертанкера, пытавшихся обойти ограничения в портах Ирана. По словам советников Дональда Трампа, эта военно-морская блокада имеет целью заставить страну остановить добычу сырой нефти в ближайшие недели, что лишит Тегеран главного источника иностранной валюты.

«У меня есть все время в мире, а у Ирана нет — часы убегают!» – написал президент США в своей социальной сети Truth Social.

Сейчас большинство связанных с Ираном коммерческих судов вынуждены разворачиваться, хотя некоторые все же пытаются прорваться через заблокированный Ормузский пролив.

Реакция рынка и перемирие с Ливаном

Напряженная ситуация в водных путях, по которым проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей, уже привела к скачку цен на эталонную марку нефти Brent выше 107 долларов за баррель. В то же время некоторые дипломаты опасаются, что столь жесткая риторика Трампа может помешать заключению более широкого мирного соглашения в регионе.

Чтобы избежать дополнительной эскалации, президент США договорился о продлении еще на три недели режима прекращения огня между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». Ожидается, что в ближайшее время Трамп примет в Белом доме израильского премьера Беньямина Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Война в Иране: последние новости

В то же время, Соединенные Штаты тщательно готовятся к возможному обострению, разрабатывая резервный план ударов по оборонительным сооружениям Ирана на случай окончательного срыва режима прекращения огня. Главными целями для американских военных рассматриваются объекты вокруг Ормузского пролива, а также южной части Персидского и Оманского заливов.

По данным осведомленных источников, Пентагон будет делать особый акцент на динамическое целеуказание. Под потенциальным ударом окажутся малые быстроходные катера и минные заградители, используемые Тегераном для блокирования ключевых водных путей, хотя значительный процент иранских ракет береговой обороны до сих пор остается невредимым.

Затягивание военной операции Дональд Трамп объясняет желанием заключить наилучшее соглашение и обезопасить мир от сумасшедших с ядерным оружием . Сравнивая кампанию в Иране с войнами во Вьетнаме и Ираке, он подчеркнул, что не собирается торопиться, ведь американская операция длится всего несколько недель.

Главной причиной отсутствия соглашения глава Белого дома называет управленческий хаос в Иране, руководство которого не может определиться с лидерами. Американский президент подчеркнул, что США уже достигли 78% своих целей, и если Тегеран откажется от переговоров, он готов быстро завершить военную операцию, уничтожив оставшиеся мишени.