Гастроэнтеролог назвала 5 фруктов, которые следует есть каждый день для идеального пищеварения

Добавить в рацион больше клетчатки — задача, которая многим кажется сложной. Однако гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Венди ЛеБретт утверждает: секрет легкого пищеварения кроется в обычных фруктах.

Об этом пишет EatingWell.

«Фрукты — это, пожалуй, один из самых простых способов включить клетчатку в свой рацион. Большинство людей любят их есть, поэтому просто начните с добавления одной-двух порций в день», — делится рекомендациями врач ЛеБретт.

Яблоки — личный лидер доктора. Одно среднее яблоко содержит около 4 г клетчатки и большое количество воды, что способствует гидратации и улучшает перистальтику.

«Благодаря пребиотикам яблоки способствуют развитию полезных кишечных бактерий, что оказывает благотворное влияние на микробиом», — отмечает гастроэнтеролог.

Она советует совмещать ломтики яблок с арахисовым маслом или сыром для идеального сытного перекуса.

Хотя авокадо часто считают овощем, технически это фрукт, и он настоящий «чемпион» для кишечника. Один плод содержит от 9 до 10 г клетчатки. Даже половина авокадо на утреннем тосте обеспечит организм необходимым ресурсом для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Малина и черника — это не только вкусно, но и очень полезно. По словам врача, высокое содержание клетчатки в ягодах дополняется мощными антиоксидантами — полифенолами. Они помогают уменьшить воспалительные процессы в организме. Их легко добавлять к полосе, йогуртам или употреблять как самостоятельный десерт.

Оказывается, что киви может быть эффективнее некоторых медикаментов.

«Существует интересное исследование, которое показало, что употребление киви так же эффективно, как и добавки с клетчаткой», — делится Венди ЛеБретт.

Употребление двух киви в день помогает облегчить боли в животе и нормализовать стул. Кроме того, эти фрукты содержат уникальный фермент актинидин, дополнительно стимулирующий пищеварение.

Груша содержит 6 г клетчатки, богата калием и имеет низкий гликемический индекс. Это делает его идеальным продуктом для тех, кто контролирует уровень сахара в крови.

«Груши невероятно универсальны: их можно добавлять в салаты, супы или готовить запеченную овсянку», — советует врач.

В завершение гастроэнтеролог отмечает: главное — выбирать те фрукты, которые вам нравятся. Ведь только то, что доставляет удовольствие, может стать постоянной полезной привычкой.

Напомним, если у вас есть проблемы со сном, специалисты советуют обратить внимание на киви как вечерний перекус. Этот фрукт может помочь быстрее уснуть и улучшить качество сна благодаря тому, что способствует выработке серотонина — соединения, отвечающего за хорошее настроение и качественный отдых. Кроме того, киви содержит большое количество витамина С, калия и клетчатки, что положительно влияет на иммунитет и работу пищеварительной системы.