Покушение на Трампа устроил школьный учитель: СМИ узнали детали

Дональд Трамп / © Associated Press

Мужчина, открывший огонь на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом, работал школьным учителем.

Об этом пишет NYP.

По данным издания, 31-летний Коул Аллен собрал оружие в зоне с ослабленным контролем у входа на уровне террасы, после чего открыл огонь и попытался прорваться в зал, где находились гости. Всего на мероприятии было около 2600 человек.

Подозреваемый был гостем отеля, он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами, когда пробежал через контрольно-пропускной пункт безопасности в бальный зал, где проходил ужин, сообщили в полиции.

Подозреваемому в стрельбе предъявлены обвинения в использовании огнестрельного оружия и нападении. Следователи считают, что подозреваемый проживал в гостинице, и, похоже, именно так он смог попасть в гостиницу во время происшествия.

Полиция не может сказать, какими были мотивы стрелка, и пока неизвестно, в кого подозреваемый намеревался стрелять.

Президента США и первую леди Меланию Трамп срочно эвакуировали с запада после того, как вооруженный ружьем мужчина попытался прорвать охрану.

Подозреваемый открыл огонь по агенту Секретной службы. Тот получил ранение в участок, защищенный бронежилетом, и не получил серьезных повреждений.

Позже Дональд Трамп сообщил, что стрелок задержан.

«Непростой вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу», — добавил он.

Трамп заявил, что власти считают подозреваемого в стрельбе «одиноким волком».

«Кажется, они думают, что он был одиноким волком. И я тоже так чувствую», — сказал Трамп журналистам.