Дмитрий Ступка в США воссоединился с экс-супругой Логуновой после ее скандального заявления о компромате
Бывшие супруги сохраняют связь ради общего ребенка.
Украинский актер Дмитрий Ступка после громких заявлений бывшей жены Полины Логуновой о возможном компромате на его семью неожиданно воссоединился с ней.
И все это бывшие супруги сделали ради общей дочери Богданы, которой 25 апреля исполнилось девять лет. Именинница отпраздновала особый день в США в кругу родителей и друзей. В свою очередь Ступка нежно поздравил дочь и поделился фото с ней в Instagram. В посте артист признался, что гордится девочкой и делает все, чтобы ее детство было счастливым.
«Дорогая моя доченька, тебе сегодня девять лет, и я не могу поверить, как быстро проходит время. Я люблю тебя безгранично и очень стараюсь, чтобы твое детство было счастливым. Ты невероятная, талантливая, красивая, и я горжусь тобой каждый день. Впереди тебя ждет замечательное будущее. Я всегда рядом, любящий папа», — растрогал Дмитрий.
Кроме того, звездный отец показал сюрприз для Богданы. Он с экс-супругой заранее позаботился о декоре дома шариками и цветами. Отдельно Полина и Дмитрий позаботились о столе со вкусностями для малышей и порадовали именинницу ярким тортом.
Сама Логунова лаконично отреагировала на событие, подписав видео одним словом: «Благодарю».
Сама Логунова лаконично отреагировала на событие, подписав видео одним словом: «Благодарю».