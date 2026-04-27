Замах на Трампа: користувачі Мережі знайшли моторошне пророцтво нападника 2023 року

Користувачі соцмереж виявили загадковий пост, який пов’язують із Коулом Томасом Алленом — чоловіком, затриманим за стрілянину під час щорічної вечері асоціації кореспондентів Білого дому.

Про це повідомляє видання Bored Panda.

«Пророцтво» з минулого

Увагу «цифрових детективів» привернув єдиний твіт від 2023 року. Пост, написаний без жодного контексту чи подальших пояснень, зараз має вигляд прямої погрози або анонсу подій, що відбулися.

Поки слідчі намагалися з’ясувати минуле та мотиви Коула, користувачі соцмереж почали розшукувати подробиці та відкопали загадковий твіт 2023 року.

«Коул Аллен», — йшлося у твіті, опублікованому з акаунта, пов’язаного з Генрі Мартінесом.

На стрічці X цього загадкового користувача більше не залишилося жодних інших твітів.

Після інциденту цей твіт став вірусним і на цей момент набрав 47 тисяч лайків та 7,1 тисячі коментарів.

«Генрі, ФБР хотіло б з тобою поговорити», — йшлося в одному з коментарів до твіту, а в іншому запитували: «Звідки ти це знав, Генрі?»

«Твій єдиний твіт. Що це взагалі таке…», — написав хтось.

«Це справжня „кроляча нора“, якої я не очікував сьогодні ввечері», — жартома зауважив інший користувач.

«Тут є над чим попрацювати: або це ретельно спланована акція, або мандрівники у часі?» — написав ще один користувач.

Наразі правоохоронці вивчають цифровий слід затриманого, щоб з’ясувати, чи був напад спланований заздалегідь і чи мав Аллен спільників.

«Викладач місяця»

На сторінці Аллена в LinkedIn його описано як інженера-механіка, розробника ігор та викладача.

Як повідомляється, він вивчав машинобудування в Каліфорнійському технологічному інституті (Caltech), і 2025 року отримав ступінь магістра з інформатики в Каліфорнійському державному університеті в Домінгес-Гіллз.

У грудні 2024 року компанія C2 Education, яка, за повідомленнями, пропонує репетиторство та консультації для підготовки студентів до іспитів, визнала його «Викладачем місяця».

Підозрюваний був «затятим антихристиянином» і «протягом певного часу відчував у своєму серці велику ненависть», — заявив президент Дональд Трамп після замаху.

Замах на Трампа

Нагадаємо, інцидент стався у суботу, 25 квітня, в готелі Washington Hilton, де проходив урочистий захід за участі топових американських чиновників. Коул Томас Аллен відкрив вогонь просто всередині будівлі, що спричинило паніку та негайну реакцію спецслужб.

За попередніми даними слідства, метою нападника були представники адміністрації. Офіційні особи зазначають, що «цілком імовірно» головною мішенню стрільця був президент США Дональд Трамп.

Вечеря асоціації кореспондентів Білого дому — це традиційний захід, де збираються журналісти, політики та зірки. Питання безпеки на таких подіях зазвичай є пріоритетним, проте цього разу зловмиснику вдалося пронести зброю всередину готелю.

Маніфест стрільця з поясненням мотиву

За 10 хвилин до нападу на урочистому прийомі в готелі Washington Hilton, де був присутній президент США Дональд Трамп і члени його адміністрації, стрілець відправив своїм родичам маніфест, в якому пояснив мотив своїх дій.

Текст цього звернення налічує понад 1000 слів. 31-річний Коул Томас Аллен з Каліфорнії, якого затримали під час стрілянини, назвав себе в цьому маніфесті «дружнім федеральним убивцею».

«Я громадянин Сполучених Штатів Америки. Те, що роблять мої представники, відбивається на мені. І я більше не хочу дозволяти педофілу, ґвалтівникові та зраднику покривати мої руки його злочинами. (Ну, якщо бути дуже чесним, я перестав хотіти цього давно, але це перша реальна можливість, яка в мене з’явилася, щоб щось із цим зробити)», — написано в маніфесті.

Надалі чоловік описав «правила ведення бою» та назвав цілями чиновників адміністрації Трампа: «пріоритет від найвищих за рангом до нижчих».