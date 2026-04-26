Світ
2853
2 хв

Замах на Трампа: Стефанішина показала фото з місця події

Посолка Ольга Стефанішина показала, як сиділа на підлозі під час замаху на Дональда Трампа.

У США відбулася спроба замаху на президента США Дональда Трампа.

Посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що нападника ліквідували під час спроби проникнення до кімнати та опублікувала у Facebook відповідні фото.

За словами Стефанішиної, замах не вдався, а об’єкт нападу не постраждав.

«З президентом та першою леді США все гаразд. Стрільця знешкодили, коли він намагався увірватися до кімнати», — написала вона.

Посолка зазначила, що зловмисника ліквідували безпосередньо під час спроби атаки. Також вона додала дещо іронічний коментар щодо присутності українських представників на місці події: «Пощастило тим, хто був поряд з українцями».

На підтвердження своїх слів дипломатка опублікувала світлини, зроблені за хвилину до інциденту та безпосередньо після знешкодження нападника.

Замах на Трампа: останні новини

Нагадаємо, під час час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton на президента США Дональда Трампа вчинили замах. Його і першу леді Меланію Трамп негайно евакуювали. Після пострілів деякі присутні — журналісти та їхні гості — ховалися під столами.

Чоловік, який відкрив вогонь на заході з президентом США Дональдом Трампом, працював шкільним учителем. За даними видання NYP, 31–річний Коул Аллен зібрав зброю у зоні з послабленим контролем біля входу на рівні тераси, після чого відкрив вогонь і спробував прорватися до зали, де перебували гості. Загалом на заході було близько 2600 людей.

Підозрюваний, який був гостем готелю, був озброєний дробовиком, пістолетом та ножами, коли пробіг через контрольно-пропускний пункт безпеки до бальної зали, де проходила вечеря, повідомили у поліції.

Аллену висунуто звинувачення у використанні вогнепальної зброї та нападі. Слідчі вважають, що підозрюваний проживав у готелі, і, схоже, саме так він зміг потрапити до готелю під час події. Наразі поліція не може сказати, якими були мотиви стрільця, і поки невідомо, у кого підозрюваний мав намір стріляти.

