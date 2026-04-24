Гигантская глыба льда заблокировала путь на Эверест: сотни альпинистов оказались в ловушке

На Эвересте приостановили все восхождения из-за гигантского ледника / © Associated Press

В пятницу, 24 апреля, сотни иностранных альпинистов и местных гидов были вынуждены приостановить свое весеннее восхождение на самую высокую вершину мира из-за нестабильной 30-метровой глыбы льда над базовым лагерем Эвереста . Опасное препятствие заблокировало маршрут, а правительственные эксперты по альпинизму предупредили о сверхвысоком риске смертельного обвала на этом участке.

О критической ситуации на склонах горы и попытках специалистов найти безопасный выход из ледяной ловушки пишет The Guardian.

Оценка рисков и ожидания в лагере

По данным департамента альпинизма Непала, в этот весенний сезон официальные разрешения на покорение вершины получили 410 иностранных туристов. Традиционно элитные гиды, которых называют «ледопадовыми врачами», завершают прокладку безопасного маршрута с помощью веревок и алюминиевых стремянок к середине апреля, однако сейчас процесс полностью остановился.

«Риск схождения лавины чрезвычайно высок, поэтому мы ждем, пока серак [гигантская вертикальная глыба или столб льда, образующийся на разломах ледника — ред.] растает до безопасного уровня», — пояснил глава местного комитета по контролю за загрязнением Лама Кази Шерпа.

Специальные команды планируют провести аэрофотосъемку, чтобы оценить состояние гигантской глыбы с воздуха. Сотни иностранцев и их непальские помощники вынуждены оставаться в палатках, ожидая короткое окно, обычно открывающееся в мае.

Смертельная опасность ледопада Кхумбу

Заблокированный участок является частью печально известного ледопада Кхумбу — постоянно двигающегося ледника, образуя глубокие трещины и огромные ледяные навесы размером с десятиэтажные дома. Специалисты считают эту зону одной из самых сложных и опасных на всем пути к вершине высотой 8849 метров.

Именно здесь в 2014 году произошла одна из самых трагических катастроф в истории покорения горы: тогда от ледника откололся массивный кусок, спровоцировав лавину, унесшую жизни 16 местных гидов во время транспортировки снаряжения. С момента первого успешного восхождения на Эверест в мае 1953 года, совершенного шерпой Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари, на этой горе побывали тысячи людей, однако природа до сих пор диктует там свои жесткие правила.

Напомним, в австрийском Тироле погиб немецкий турист после падения с 200-метровой высоты. Человек сорвался с горы Хинтерер Брунненкогель в долине Эцталь, пролетев около 200 метров по каменистому склону.