Україна терміново посилює оборону Києва: Зеленський про загрозу з Білорусі

Україна розпочинає додаткове зміцнення оборони на півночі країни через спроби Росії втягнути Білорусь у пряму військову агресію. План реагування на можливі нові операції ворога найближчим часом буде затверджений на Ставці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зміцнення оборони на півночі України — подробиці

Зеленський наголосив, що українська розвідка чітко розуміє плани агресора, які передбачають повторні атаки з території Білорусі. У зв’язку з цим основний акцент зараз зосереджений на захисті підступів до столиці та прикордонних областей.

«Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Я доручив нашим Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, і на Ставці ми розглянемо та затвердимо», — зазначив він.

Президент пояснив, що Росія прагне значно глибшої залученості Мінська до війни. За його словами, розглядаються варіанти агресивних операцій не лише проти українських територій, а й проти сусідніх країн-членів НАТО. Попри ці загрози він запевнив, що Україна готова до захисту свого суверенітету.

«Дехто там, у Москві, так і не зрозумів, що українці ніколи не здадуть свою незалежність, і в будь-якому разі — на Банковій чи без Банкової — свою землю, свій суверенітет, свою державу ми не здамо», — зауважив Зеленський.

За його словами, міжнародні партнери вже поінформовані про ситуацію та кроки, до яких Москва схиляє білоруське керівництво.

Росія може готувати нові удари по так званих «центрах ухвалення рішень» в Україні. Зеленський повідомив, що українська розвідка здобула відповідні документи.

Окрім цього, українська розвідка перехопила деталі розмов Путіна з Лукашенком і дізналася, як РФ хоче остаточно втягнути Білорусь у війну.

Раніше на початку травня президент Володимир Зеленський уже попереджав, що на ділянках білорусько-українського кордону було зафіксовано «специфічну активність» з боку Білорусі.

