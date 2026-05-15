Уві сні чи увісні: як правильно писати українською та чому це правило простіше, ніж здається

Уві сні чи увісні: як правильно

Варіант зі злитним написанням здається природним, адже в мові є чимало слів на зразок увірити, увічнити, увінчати, увільнити, які пишуться разом. Проте в цьому разі працює інше правило.

Нормативною формою в українській мові є саме «уві сні» — роздільне написання, яке закріплене словниками та літературною традицією.

Чому правильно «уві сні»

Українська мова відома своєю милозвучністю, або евфонією. Саме вона визначає, як звучатимуть прийменники в різних ситуаціях. Ми маємо варіанти «в» та «у», «з», «із», «зі», які використовуються для того, щоб уникати незручних для вимови збігів звуків, наприклад:

в Україні;

у школі;

зі столу;

з міста.

Це не жорсткі правила, а радше система, яка робить мовлення плавним і природним.

Що означає форма «уві»

У виразі «уві сні» використовується рідкісна, але історично зафіксована форма прийменника «уві». Її завдання — пом’якшити звучання та уникнути важкого скупчення приголосних на межі слів.

Якщо сказати «у сні» або «в сні», фраза теж буде зрозумілою, але менш милозвучною. Саме тому в літературній нормі закріпився варіант «уві сні» як стилістично найвдаліший.

Подібні конструкції можна зустріти і в інших висловах, наприклад:

уві млі;

уві Львові (рідше, переважно в західних говірках).

Чи є помилкою «у сні» або «в сні»

Важливий нюанс: варіанти «у сні» та «в сні» не вважаються критичними помилками. Їх можна почути в розмовній мові або побачити в неформальних текстах. Однак у нормативному, редакційному та медійному стилі перевага надається саме формі «уві сні».

Чому «увірити» та «уві сні» — це різні речі

Поширена плутанина виникає через слова на кшталт увірити, увінчати, увічнити. Але це зовсім інший випадок: тут «у-» є префіксом, який входить до складу слова.

Натомість у вислові «уві сні» маємо окрему прийменникову конструкцію, а не єдине слово. Тому писати разом — «увісні» — граматично неправильно.

Правильна форма в українській мові — «уві сні». Саме цей варіант відповідає нормам правопису, традиції та принципу милозвучності. Форми «у сні» та «в сні» допустимі в розмовному вжитку, але в медійному тексті краще дотримуватися літературної норми.

