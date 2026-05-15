ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Уві сні чи увісні: як правильно писати українською та чому це правило простіше, ніж здається

Коли йдеться про сни, у багатьох виникає цілком логічне запитання: як правильно писати українською — уві сні чи увісні?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Уві сні чи увісні: як правильно

Уві сні чи увісні: як правильно / © unsplash.com

Варіант зі злитним написанням здається природним, адже в мові є чимало слів на зразок увірити, увічнити, увінчати, увільнити, які пишуться разом. Проте в цьому разі працює інше правило.

Нормативною формою в українській мові є саме «уві сні» — роздільне написання, яке закріплене словниками та літературною традицією.

Чому правильно «уві сні»

Українська мова відома своєю милозвучністю, або евфонією. Саме вона визначає, як звучатимуть прийменники в різних ситуаціях. Ми маємо варіанти «в» та «у», «з», «із», «зі», які використовуються для того, щоб уникати незручних для вимови збігів звуків, наприклад:

  • в Україні;

  • у школі;

  • зі столу;

  • з міста.

Це не жорсткі правила, а радше система, яка робить мовлення плавним і природним.

Що означає форма «уві»

У виразі «уві сні» використовується рідкісна, але історично зафіксована форма прийменника «уві». Її завдання — пом’якшити звучання та уникнути важкого скупчення приголосних на межі слів.

Якщо сказати «у сні» або «в сні», фраза теж буде зрозумілою, але менш милозвучною. Саме тому в літературній нормі закріпився варіант «уві сні» як стилістично найвдаліший.

Подібні конструкції можна зустріти і в інших висловах, наприклад:

  • уві млі;

  • уві Львові (рідше, переважно в західних говірках).

Чи є помилкою «у сні» або «в сні»

Важливий нюанс: варіанти «у сні» та «в сні» не вважаються критичними помилками. Їх можна почути в розмовній мові або побачити в неформальних текстах. Однак у нормативному, редакційному та медійному стилі перевага надається саме формі «уві сні».

Чому «увірити» та «уві сні» — це різні речі

Поширена плутанина виникає через слова на кшталт увірити, увінчати, увічнити. Але це зовсім інший випадок: тут «у-» є префіксом, який входить до складу слова.

Натомість у вислові «уві сні» маємо окрему прийменникову конструкцію, а не єдине слово. Тому писати разом — «увісні» — граматично неправильно.

Правильна форма в українській мові — «уві сні». Саме цей варіант відповідає нормам правопису, традиції та принципу милозвучності. Форми «у сні» та «в сні» допустимі в розмовному вжитку, але в медійному тексті краще дотримуватися літературної норми.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie