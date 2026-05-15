Росія використала "перемир'я" по-повній: Жданов попередив про небезпеку в містах і на фронті

У ніч проти 14 травня Росія завдала найпотужнішого удару по Україні від початку повномасштабної війни. Ворог випустив 675 дронів і 56 ракет. Військовий експерт Олег Жданов заявив, що РФ використала так зване «перемир’я» для накопичення озброєння та підготовки до нових атак.

За словами експерта, під час оголошеного «перемир’я» російська армія могла накопичувати ударні безпілотники для масованих атак по Україні.

«Ми ж погодилися на перемир’я. І фактично знаючи зі слів представника ГУР Юсова, що 200–210 дронів вони можуть випускати щодоби, то порахуйте: від 4–7 травня до 12 травня вони накопичували», — сказав він.

Також Жданов наголосив, що Росія досі має значний запас ракет різних типів і дронів, а також продовжує їх виробництво.

«Ми знаємо з даних нашої розвідки, що у них до 900 ракет різного типу. 60 ракет на місяць вони можуть випускати теж різного типу. За 36 годин вони 1560 дронів застосували по території нашої країни», — пояснив він.

Військовий ксперт вважає, що нинішній масований удар може бути не останнім уже цього тижня. За його словами, під час останньої атаки російська армія майже не застосовувала окремі типи ракет, запас яких у РФ залишається значним.

«Я думаю, що це не останнє, у них є ще на один удар запасу. Вони майже не використовували ракети „Калібр“, майже не використовували „Кинджали“, там один чи два було. А їх там понад пів сотні. І майже не використовували „Іскандер-К“», — зазначив він.

Крім того, Жданов припустив, що під прикриттям «перемир’я» Росія могла перекидати військову техніку та готуватися до нових наступальних дій на фронті.

«Вони перевозили техніку тралами. А ця техніка зараз піде в бій. Я сьогодні дивлюсь зведення — уже 240 бойових зіткнень за добу. Тож цілком ймовірно, що для підтримки бойових дій ми можемо очікувати найближчим часом нових ударів», — вважає він.

