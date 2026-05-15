Відмовили обидва двигуни: пілот здійснив диво, посадивши пасажирський літак посеред Атлантики

Пасажири літака дрейфували п’ять годин в очікуванні порятунку / © ВПС США

Реклама

У вівторок, 12 травня, в Атлантичному океані за 80 миль від узбережжя Флориди сталася надзвичайна подія: двомоторний цивільний літак здійснив аварійне приводнення. Завдяки майстерності пілота та оперативній реакції американських військових рятувальників усі 11 осіб, які перебували на борту, були врятовані.

Про перебіг рятувальної операції повідомила пресслужба Військово-повітряних сил США.

П’ять годин на плоту та майстерність пілота

Цивільний літак, який прямував із Марш-Гарбора на Багамських островах до Фріпорта, зазнав каскадної відмови систем — у судна почергово вийшли з ладу навігація, зв’язок та обидва двигуни. Це змусило пілота піти на вкрай ризикований маневр — кероване приводнення посеред відкритого океану.

Реклама

Коли літак залишився без тяги двигунів, пілот Іен Ніксон зміг утримати судно та посадити його на хвилі. Після удару об воду літак затонув, але всі пасажири встигли перебратися на рятувальний пліт.

© ВПС США

«Щойно я вдарився об воду, моєю першою думкою було: „Ми не загинули“», — розповів журналістам BBC Ніксон, який до моменту аварії мав 25 років льотного стажу, але ніколи не стикався з подібною екстремальною ситуацією.

П’ять годин одинадцятеро людей дрейфували в океані, поки їх не виявили військові.

Евакуація гелікоптерами ВПС США

Сигнал аварійного маяка зафіксували близько 11:00 ранку. В цей час у повітрі на тренувальній місії перебував екіпаж гелікоптера HH-60W Jolly Green II із 920-го рятувального крила ВПС США. Військових негайно перенаправили на пошуки.

Реклама

Координація дій із Береговою охороною дозволила швидко знайти пліт. Рятувальники за допомогою лебідок підняли всіх 11 людей на борт гелікоптера та доправили до аеропорту Мельбурн-Орландо, де на них уже чекали медики. За офіційними даними, всі врятовані перебувають у стабільному стані і лише троє зазнали незначних травм.

© ВПС США

Рідкісний випадок виживання

Військові та експерти зазначають, що цей порятунок є винятковим. Майорка Елізабет Піоваті, яка брала участь у місії, наголосила, що виживання абсолютно всіх людей після приводнення в океані є «справжнім дивом», адже зазвичай такі аварії закінчуються трагічно.

Командир 920-ї оперативної групи полковник Чадд Блумстін підкреслив, що успіх операції став можливим завдяки професіоналізму та готовності екіпажів до реальних викликів навіть під час тренувань. Наразі влада Багамських островів розпочала розслідування, щоб з’ясувати причини аварії.

Нагадаємо, у бразильському місті Белу-Орізонті легкомоторний літак врізався у будинок. Внаслідок авіакатастрофи обидва пілоти загинули, ще троє осіб, які перебували на борту, дістали серйозні поранення.

Реклама

Новини партнерів