Boeing зачепив фуру та стовп під час приземлення: чим усе закінчилося

Літак авіакомпанії United Airlines / © скриншот з відео

В аеропорту Ньюарк-Ліберті (США) літак авіакомпанії United Airlines під час заходу на приземлення зачепив вантажний автомобіль та зніс стовп електропередач. На борту перебувала 231 людина, а екіпаж уже відсторонений від польотів на час розслідування.

Про це повідомляє Unilad із посиланням на заяву Федерального авіаційного управління США (FAA).

Подробиці авіаінциденту

Рейс United Airlines 169, який прилетів із Венеції (Італія), здійснював приземлення в неділю, 3 травня. Під час зниження на злітно-посадкову смугу №29, яка розташована перпендикулярно до автомагістралі Нью-Джерсі, літак Boeing на наднизькій висоті зачепив крилом стовп освітлення та фуру, що рухалася шосе.

Свідки зняли момент зіткнення на відео: на кадрах видно, як літак пролітає в небезпечній близькості до дороги, після чого стовп розламується навпіл.

Стан пасажирів та наслідки

Попри зіткнення літаку вдалося благополучно приземлитися та самостійно доїхати до гейту.

На борту були 221 пасажир та 10 членів екіпажу — ніхто з них не постраждав.

Постраждв водій вантажівки, його госпіталізували до місцевої лікарні, травми не загрожують життю.

Представник United Airlines повідомив, що авіакомпанія розпочала суворе внутрішнє розслідування.

«Наші спеціалісти оцінюють пошкодження літака. Екіпаж повністю відсторонений від роботи на час проведення перевірки», — наголосили в компанії.

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) направить слідчу групу на місце події вже в понеділок, 4 травня. Попередній звіт очікується протягом 30 днів.

Цей інцидент стався на тлі масштабної кризи в авіаційному секторі США. Нагадаємо, що лише за день до цього, 2 травня, авіакомпанія Spirit Airlines офіційно припинила своє існування після 34 років роботи. Лоукостер збанкрутував, не зумівши домовитися з адміністрацією Трампа про державну підтримку в розмірі 500 мільйонів доларів. Закриття Spirit Airlines поставило під загрозу близько 17 000 робочих місць.

