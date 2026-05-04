Boeing задел фуру и столб во время приземления: чем все закончилось

Самолет авиакомпании United Airlines / © скриншот с видео

В аэропорту Ньюарк-Либерти (США) самолет авиакомпании United Airlines во время захода на посадку задел грузовой автомобиль и снес столб электропередач. На борту находился 231 человек, а экипаж уже отстранен от полетов во время расследования.

Об этом сообщает Unilad со ссылкой на заявление Федерального авиационного управления США (FAA).

Подробности авиаинцидента

Прилетевший из Венеции (Италия) рейс United Airlines 169 осуществлял приземление в воскресенье, 3 мая. Во время снижения на взлетно-посадочную полосу №29, расположенную перпендикулярно автомагистрали Нью-Джерси, самолет Boeing на сверхнизкой высоте задел крылом столб освещения и двигавшуюся шоссе фуру.

Свидетели сняли момент столкновения на видео: на кадрах видно, как самолет пролетает в опасной близости к дороге, после чего столб разламывается пополам.

Состояние пассажиров и последствия

Несмотря на столкновения, самолет удалось благополучно приземлиться и самостоятельно доехать до гейта.

На борту был 221 пассажир и 10 членов экипажа — никто из них не пострадал.

Пострадавший водитель грузовика, его госпитализировали в местную больницу, травмы не угрожают жизни.

Представитель United Airlines сообщил, что авиакомпания начала суровое внутреннее расследование.

«Наши специалисты оценивают повреждение самолета. Экипаж полностью отстранен от работы на время проведения проверки», — отметили в компании.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) направит следственную группу на место происшествия уже в понедельник, 4 мая. Предварительный отчет ожидается в течение 30 дней.

Этот инцидент произошел на фоне масштабного кризиса в авиационном секторе США. Напомним, что всего за день до этого, 2 мая, авиакомпания Spirit Airlines официально прекратила свое существование после 34 лет работы. Лоукостер обанкротился, не сумев договориться с администрацией Трампа о государственной поддержке в размере 500 миллионов долларов. Закрытие Spirit Airlines поставило под угрозу около 17 000 рабочих мест.

