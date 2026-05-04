Известная украинская юмористка похудела на 15 кг за две недели и напугала правдой о заболевании

Анастасия Ткаченко

Украинская юмористка и актриса «Женского Квартала» Анастасия Ткаченко после бариатрической операции стремительно похудела на 15 кг за две недели и откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и риске цирроза.

Решение лечь под нож не имело ничего общего с эстетикой. В начале марта артистка согласилась на уменьшение желудка после тревожных выводов врачей. Обследования показали критические изменения в печени. Ситуация обострялась быстро. Медики также предупредили о высоком риске развития диабета. Колебания исчезли — вопрос стал жизненно важным.

«У меня начались проблемы с печенью летом 2025 года. Я пошла к врачам, которые сделали все обследования. И мне сказали, что мне надо сделать. Одной из альтернатив была бариатрическая операция, которая давала мне возможность достичь тех результатов, которые я хочу получить по здоровью — уменьшить печень. Плюс я уже шла к сахарному диабету, разумеется, из-за лишнего веса. Все эти нюансы были связаны с лишним весом», — поделилась Ткаченко в собственном блоге.

Дополнительным фактором риска стало сочетание нескольких привычек и состояний, усиливающих нагрузку на организм. Врачи не скрывали: промедление может стоить слишком дорого. Именно поэтому актриса еще до операции отказалась от алкоголя и пересмотрела образ жизни.

«Ожирение печени стоит на втором месте развития цирроза после алкоголя. Если есть и то, и то — это очень плохо», — пересказала она слова медиков.

Операция длилась около четырех часов и стала психологическим вызовом. Самым тяжелым оказалась не только физическая боль после вмешательства, но и страх перед самим процессом. Первые дни — без еды, только вода и специальные напитки. Организм реагировал резко, но именно это дало быстрый результат.

«Я очень боялась наркоза. Больше всего я боялась, что умру. Потому что существует большая вероятность умереть, когда идет хирургическое вмешательство. Но если ничего не делать с моим состоянием, то получается, что вероятность умереть раньше и быстрее тоже велика. И ты выбираешь: или продлить себе жизнь с риском умереть, или прожить еще несколько лет и все равно умереть», — призналась артистка.

Сейчас ее рацион минимальный — порции около 60 граммов. Вес продолжает снижаться. В то же время Ткаченко отмечает: операция — лишь инструмент, а результат зависит от дисциплины.

«За первые две недели у меня ушло 15 кг из-за того, что я ничего не ела. По состоянию на 23 апреля ушло 19 кг», — делится звезда.

Отметим, о хирургическом вмешательстве Анастасия Ткаченко впервые сообщила 16 марта. Тогда актриса показала фото после операции и объяснила, что это решение было вынужденным шагом ради здоровья.

