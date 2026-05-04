Відома українська гумористка схудла на 15кг за два тижні та налякала правдою про захворювання

Анастасія Ткаченко / © instagram.com/yatkachihaya

Українська гумористка та акторка «Жіночого Кварталу» Анастасія Ткаченко після баріатричної операції стрімко схудла на 15 кг за два тижні й відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям та ризик цирозу.

Рішення лягти під ніж не мало нічого спільного з естетикою. На початку березня артистка погодилася на зменшення шлунка після тривожних висновків лікарів. Обстеження показали критичні зміни у печінці. Ситуація загострювалася швидко. Медики також попередили про високий ризик розвитку діабету. Вагання зникли — питання стало життєво важливим.

«У мене почалися проблеми з печінкою влітку 2025 року. Я пішла до лікарів, які зробили всі обстеження. І мені сказали, що мені треба зробити. Одною з альтернатив була баріатрична операція, яка давала мені можливість досягнути тих результатів, які я хочу отримати по здоров’ю — зменшити печінку. Плюс, я вже йшла до цукрового діабету, зрозуміло, через зайву вагу. Усі ці нюанси були пов’язані із зайвою вагою», — поділилася Ткаченко у власному блогу.

Додатковим фактором ризику стало поєднання кількох звичок і станів, що посилювали навантаження на організм. Лікарі не приховували: зволікання може коштувати занадто дорого. Саме тому акторка ще до операції відмовилася від алкоголю і переглянула спосіб життя.

«Жиріння печінки стоїть на другому місці розвитку цирозу після алкоголю. Якщо є і те, і те — це дуже погано», — переказала вона слова медиків.

Операція тривала близько чотирьох годин і стала психологічним викликом. Найважчим виявився не лише фізичний біль після втручання, а й страх перед самим процесом. Перші дні — без їжі, лише вода і спеціальні напої. Організм реагував різко, але саме це дало швидкий результат.

«Я дуже боялася наркозу. Найбільше я боялася, що помру. Тому що існує велика ймовірність померти, коли йде хірургічне втручання. Але якщо нічого не робити з моїм станом, то виходить, що ймовірність померти раніше і швидше теж велика. І ти обираєш: або продовжити собі життя з ризиком померти, або прожити ще декілька років і все одно померти», — зізналася артистка.

Зараз її раціон мінімальний — порції близько 60 грамів. Вага продовжує знижуватися. Водночас Ткаченко наголошує: операція — лише інструмент, а результат залежить від дисципліни.

«За перші два тижні у мене пішло 15 кг через те, що я нічого не їла. Станом на 23 квітня — пішло 19 кг», — ділиться зірка.

Зазначимо, про хірургічне втручання Анастасія Ткаченко вперше повідомила 16 березня. Тоді акторка показала фото після операції й пояснила, що це рішення було вимушеним кроком заради здоров’я.

