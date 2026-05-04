Відома українська гумористка схудла на 15кг за два тижні та налякала правдою про захворювання
Анастасія Ткаченко пішла на радикальний крок заради здоров’я.
Українська гумористка та акторка «Жіночого Кварталу» Анастасія Ткаченко після баріатричної операції стрімко схудла на 15 кг за два тижні й відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям та ризик цирозу.
Рішення лягти під ніж не мало нічого спільного з естетикою. На початку березня артистка погодилася на зменшення шлунка після тривожних висновків лікарів. Обстеження показали критичні зміни у печінці. Ситуація загострювалася швидко. Медики також попередили про високий ризик розвитку діабету. Вагання зникли — питання стало життєво важливим.
«У мене почалися проблеми з печінкою влітку 2025 року. Я пішла до лікарів, які зробили всі обстеження. І мені сказали, що мені треба зробити. Одною з альтернатив була баріатрична операція, яка давала мені можливість досягнути тих результатів, які я хочу отримати по здоров’ю — зменшити печінку. Плюс, я вже йшла до цукрового діабету, зрозуміло, через зайву вагу. Усі ці нюанси були пов’язані із зайвою вагою», — поділилася Ткаченко у власному блогу.
Додатковим фактором ризику стало поєднання кількох звичок і станів, що посилювали навантаження на організм. Лікарі не приховували: зволікання може коштувати занадто дорого. Саме тому акторка ще до операції відмовилася від алкоголю і переглянула спосіб життя.
«Жиріння печінки стоїть на другому місці розвитку цирозу після алкоголю. Якщо є і те, і те — це дуже погано», — переказала вона слова медиків.
Операція тривала близько чотирьох годин і стала психологічним викликом. Найважчим виявився не лише фізичний біль після втручання, а й страх перед самим процесом. Перші дні — без їжі, лише вода і спеціальні напої. Організм реагував різко, але саме це дало швидкий результат.
«Я дуже боялася наркозу. Найбільше я боялася, що помру. Тому що існує велика ймовірність померти, коли йде хірургічне втручання. Але якщо нічого не робити з моїм станом, то виходить, що ймовірність померти раніше і швидше теж велика. І ти обираєш: або продовжити собі життя з ризиком померти, або прожити ще декілька років і все одно померти», — зізналася артистка.
Зараз її раціон мінімальний — порції близько 60 грамів. Вага продовжує знижуватися. Водночас Ткаченко наголошує: операція — лише інструмент, а результат залежить від дисципліни.
«За перші два тижні у мене пішло 15 кг через те, що я нічого не їла. Станом на 23 квітня — пішло 19 кг», — ділиться зірка.
Зазначимо, про хірургічне втручання Анастасія Ткаченко вперше повідомила 16 березня. Тоді акторка показала фото після операції й пояснила, що це рішення було вимушеним кроком заради здоров’я.
