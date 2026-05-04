53-річна Камерон Діаз втретє стала мамою і розсекретила стать та ім’я малюка

Камерон Діаз / © Associated Press

Голлівудська акторка Камерон Діаз втретє стала мамою.

Радісною новиною поділився чоловік артистки, музикант Бенджі Медден. 4 травня він опублікував допис в Instagram, де оголосив про народження третьої дитини. З'явився на світ син подружжя, якому закохані дали ім'я Наутс.

“Камерон і я щасливі, схвильовані та неймовірно благословенні повідомити про народження нашої третьої дитини — Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, сину”, — зазначив чоловік акторки.

Наостанок коханий 53-річної Камерон Діаз додав, що вони з дружиною та дітьми почуваються добре. Наразі подружжя насолоджується батьківством і чудово проводить час разом.

“Ми обожнюємо життя з нашою родиною — наші діти здорові та щасливі, і ми за це вдячні! Ми чудово проводимо час! Надсилаємо найкращі побажання, родина Медденів”, — підсумував чоловік акторки.

Зазначимо, від 2015 року Камерон Діаз перебуває в шлюбі з учасником гурту Good Charlotte Бенджі Меденном. 30 грудня 2016-го у пари народилася донька Раддікс. 23 березня 2024 року стало відомо, що на світ з'явився син подружжя Кардинал. Наутс став їхньою третьою дитиною.

