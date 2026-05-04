Настя Каменських після розлучення з Потапом вперше вийшла на зв’язок

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських вперше вийшла на зв’язок після новини про розлучення з продюсером Потапом та поділилася емоційним зверненням.

Сьогодні, 4 травня, артистка святкує день народження. Їй виповнилося 39 років. Цьогоріч свято для зірки стало особливим, адже вона зустрічає його вже в новому статусі та з новими життєвими обставинами.

У фотоблогу виконавиця опублікувала атмосферні кадри з морського узбережжя, де постала спокійною та усміхненою. Попри непростий період у житті, Каменських дала зрозуміти, що налаштована рухатися далі та відкривати для себе нові горизонти.

«До нової глави. Нехай вона стане найкращою з усіх, що були написані раніше», — лаконічно написала іменинниця.

До слова, зараз співачка мешкає за кордоном і активно розвиває кар’єру поза межами України. Водночас її ім’я неодноразово опинялося в центрі обговорень. Зокрема, хвилю критики викликала її позиція щодо мови, коли вона заявляла, що «неважливо, якою мовою розмовляти», а також розрив співпраці з відомим українським брендом.

Особисте життя артистки також зазнало змін. На початку травня стало відомо про розлучення Каменських і Потапа після майже семи років шлюбу. Пара, яка тривалий час вважалася однією з найміцніших у шоубізнесі, офіційно підтвердила розрив.

