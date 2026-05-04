Втрати РФ на "Грачонку": осінтери назвали кількість загиблих на катері

У ніч на 30 квітня було уражено російський протидиверсійний катер проєкту 21980 «Грачонок». Унаслідок удару загинули 9 осіб екіпажу, ще 2 дістали поранення. Військово-морські сили України у цей же день вразили ще один катер.

Про це повідомляє OSINT-ресурс «КіберБорошно».

Протидиверсійний катер 21980 «Грачонок» розрахований на екіпаж у шестеро людей. На борту могли перебувати водолази або стрільці, що мали збивати українські дрони.

За ніч з 29 на 30 квітня ВМС України змогли уразити не лише протидиверсійний катер проєкту 21980 «Грачонок», а й патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь».

«Грачонок» розроблявся для цілодобової охорони пунктів базування флоту та об’єктів морської інфраструктури. Він мав гідроакустичні комплекси «Кальмар» і станції «Анапа» для проведення моніторингу під водою. Катер мав озброєння з 14,5-мм кулеметної установки МТПУ, гранатометних комплексів ДП-65А/ДП-64 та переносних зенітно-ракетних комплексів.

Ураження змогли завдати завдяки морським безпілотникам (МБеА).

Усе це відбулося в районі Керченського мосту. Ці катери охороняли саме його.

У Військово-морських силах зазначили, що уражені російські катери були важливими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та російського флоту.

Раніше вони відповідали за безпеку акваторії довкола незаконно зведеного Кримського мосту.

Росіяни масовано атакують АЗС: причина

Російські окупанти змінили пріоритети й почали масово атакувати цивільні заправки. Лише за одну добу в Харкові було зафіксовано прильоти по чотирьох АЗС.

Проте географія ударів значно ширша: під ворожим вогнем опинилися паливні об'єкти в Сумах, Дніпрі та інших прифронтових містах.

Експерт Сергій Куюн зазначає, що нафтогазовий комплекс став новою стратегічною ціллю для противника. Інтенсивність ворожих ударів може зрости.

