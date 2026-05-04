Права без "вікових обмежень", але з нюансом: ухвалено рішення, яке стосується всіх водіїв

Європейський Союз відмовився від ідеї запровадження обов’язкових медичних тестів для всіх літніх водіїв. Так, раз на 15 років усі водії повинні будуть підтверджувати право на керування транспортом.

Що відомо про зміни

Натомість країнам-членам надано право самостійно визначати механізм продовження водійських посвідчень — це може бути медогляд, самооцінка стану здоров’я або проста декларація про придатність до керування авто. Також не підтримано пропозицію скоротити термін дії водійських прав до п’яти років для осіб старших 70 років.

Окремо передбачено реформу для старих безстрокових посвідчень: їхній перший обмін буде формальністю без обов’язкового проходження медичної комісії, однак сама процедура залишиться платною. Наприклад, у Польщі її вартість становитиме близько 100 злотих (приблизно 1214 грн). Паралельно ЄС планує запровадити єдине цифрове водійське посвідчення, посилити вимоги до молодих водіїв у перші роки керування та дозволити лікарям повідомляти владу про пацієнтів, чий стан може становити ризик для безпеки дорожнього руху.

Фактично в ЄС переходять до системи періодичного оновлення прав без жорсткої прив’язки до віку: літні водії не втратять посвідчення автоматично, однак кожні 15 років усі водії повинні будуть підтверджувати право на керування транспортом у тій чи іншій формі.

Раніше повідомлялося, що Латвія стала ще однією країною ЄС, яка офіційно визнає українські водійські посвідчення. У МВС зазначають, що це вже шоста подібна домовленість України з іншими державами — раніше такі угоди були укладені з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та ОАЕ. Тепер українці в Латвії зможуть обміняти посвідчення без іспитів, що суттєво спрощує процедуру легалізації документів водія.

